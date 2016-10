Crianças aprendem brincando sobre a importância de cuidar da saúde

Os alunos da Escola Municipal Vovó Dandãe e as crianças da comunidade do bairro liberdade foram incentivados a conhecer e a cuidar da saúde de forma bem divertida, na manhã deste sábado, 22. O evento que incentivou os cuidados práticos foi promovido pela Unidade Básica de Saúde do Liberdade e a escola, além de outros parceiros como o Pirilampos, Sorriso e acadêmicos de enfermagem da Fares.

O secretário municipal de saúde participou das atividades e destaca a importante parceria. “É uma parceria que garante bons resultados, pois nada melhor que ver crianças se divertindo, alegres e desfrutando de uma boa qualidade de vida. Tanto Educação quanto Saúde precisam andar sempre juntas, na prestação de bons serviços”, destaca Rodrigo Jucá.

As equipes de saúde da unidade do Liberdade atenderam cerca de 250 crianças de 0 a 12 anos, no evento, com a ação Criança Saudável é Criança Feliz. Além de muita brincadeira, as crianças tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Bullying por meio da peça teatral dos acadêmicos de enfermagem da Fares; atualizaram o cartão de vacinas; participaram de palestras sobre higiene corporal e oral; fizeram aplicação de fluorterapia e aferiram a pressão arterial. Todos acompanhados dos pais e responsáveis.

Natália Sousa da Silva tem duas filhas que estudam na escola e disse que a ação é muito importante para as filhas. “Além de aprenderem sobre diversos assuntos, elas estão se divertindo bastante. É muito bom inserir a saúde no contexto escolar, pois estimula muito elas a cuidarem do corpo, manterem a higienização. Todos estão de parabéns”, afirma.

Alexandre Macedo, de 9 anos gostou da iniciativa. “Muito bom, passamos a semana toda estudando e hoje estamos nos divertindo com muitas brincadeiras e aprendendo muitas coisas sobre saúde”, disse.

A diretora da unidade básica de saúde do bairro, Sheila Maria Albuquerque, destaca que a ação é uma forma também de integrar pais e filhos na parceria e cuidados com a saúde. “Escolhemos fazer essa ação no sábado para contar com a participação dos pais e proporcionar a interação dos familiares e profissionais de saúde, já que durante a semana os pais não têm tempo, o que dificulta o acesso à saúde”, destaca Sheila.

Primeira infância

E no dia 12 de novembro, das 7h às 13h, as equipes de saúde da unidade do Liberdade vão receber as crianças da comunidade, na faixa etária de um mês a cinco anos, para uma manhã de lazer, entretenimento e cuidados com a saúde. Serão rezadas atividades lúdicas, educação em saúde, verificação de medidas antropométricas, atualização das vacinas, além da interação entre mães, filhos e profissionais de saúde.

Jéssica Costa