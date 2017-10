Criançada teve programação especial na Vila Olímpica

Dando continuidade aos eventos em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Boa Vista realizou nesta quinta-feira, 12, uma tarde de lazer na Vila Olímpica Roberto Marinho. Entrega de pipas e picolés, teatro infantil, brincadeiras e músicas animaram a criançada e seus familiares.

Algumas atrações ficaram por conta do grupo Amigos do Sorriso que fizeram pinturas faciais contendo desenhos escolhidos pelas crianças. Distribuíram desenhos para colorir e balões em formato de bichinhos e outras figuras manipulados pela oficina de balões dos Amigos do Sorriso. Eduarda Ramalho, 10 anos, pediu que desenhasse uma borboleta em seu rosto, ela disse que participou de várias brincadeiras. “Gostei muito, principalmente da pintura e dos balões” disse.

A organização do evento ficou por conta da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). Este é o segundo ano consecutivo que a programação acontece. Para o superintendente da juventude da Fetec, Marcelinho Meireles, a tarde de lazer já é um sucesso. “Realizamos a primeira edição no ano passado e deu certo, por isso as crianças ficaram cobrando, então a gente resolveu fazer novamente. Nada melhor do que a gente contemplar o Dia das Crianças com lazer e atividades recreativas aqui na Vila Olímpica” explicou.

A tarde foi animada pelo grupo Amigos do Sorriso, banda Nativa e DJ Toniolli. A senhora Isabela Hayala levou dois de seus três filhos para Vila Olímpica e destacou a importância do lazer na infância. “É muito importante, a gente ver a interação e a convivência em um momento adequado e importante de nossas vidas que é a infância” observou.

O público presente foi estimado em mais de dois mil, incluindo as crianças e seus familiares.

Edson Rodrigues