Criança Feliz: Setrabes capacita visitadores municipais

Começou nesta segunda-feira, 21, e vai até sexta-feira, 25, a I Capacitação para supervisores e visitadores municipais do Programa Criança Feliz. Promovida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), está sendo realizada na Univirr (Universidade Virtual de Roraima) e reúne cerca de 50 participantes dos municípios de Roraima.

Os visitadores irão até às residências dos beneficiários do Bolsa-Família com crianças de até três anos ou as crianças de até seis anos de famílias beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada) com a função de orientar sobre os cuidados necessários para o desenvolvimento saudável na primeira infância.

O instrutor Valdenhilton Gomes explicou que este é o momento para que os multiplicadores possam receber as ferramentas e conhecimentos necessários para exercer a atividade.

“Estão sendo compartilhadas informações sobre a importância do desenvolvimento da primeira infância e ferramentas que auxiliam nesse processo”, enfatizou.

A Leny da Silva Almeida, que atuará como visitadora em Caracaraí, disse que está animada para iniciar a atividade e sabe da importância desse trabalho de orientação. “Nesta capacitação receberemos informações essenciais que passaremos às famílias para o desenvolvimento das crianças dos nossos municípios”, observou.

Programa Criança Feliz

O Governo Federal instituiu o Programa Criança Feliz por meio do Decreto nº 8.869 de 05 de outubro de 2016, tendo como Marco Legal a Lei da Primeira Infância. Serão priorizadas gestantes e crianças de até três anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até seis anos e suas famílias beneficiárias do BPC. As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados, que farão visitas domiciliares periódicas.

O programa também integrará ações coordenadas em várias áreas, como Saúde, Assistência Social, Educação, Justiça e Cultura. Em Roraima, a previsão é de que os visitadores comecem a atuar no mês de setembro e cada município irá elaborar o próprio plano de visitas.

Simone Cesário