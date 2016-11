Criança e Adolescente: Boa Vista conquista Selo Unicef

A cidade de Boa Vista recebeu o Selo Unicef “Município Aprovado”, iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para certificar aqueles que promovem melhores condições de vida das crianças e adolescentes na Amazônia Legal. Além da capital, outros quatro municípios do Estado de Roraima também foram agraciados.

Para conquistar o Selo, o gestor municipal deveria aderir à iniciativa e desenvolver a metodologia proposta. No total, 611 cidades foram inscritas em nove estados da Amazônia. Além de Boa Vista, também foram certificados os municípios de Caracaraí, Mucajaí, Amajari e Rorainópolis. Os municípios inscritos deveriam pontuar em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social.

“A certificação pelo Unicef a Boa Vista é uma grande conquista e mostra que estamos comprometidos em promover o bem-estar social da população e garantir as qualidades necessárias para o desenvolvimento das nossas crianças. Isso tudo só foi possível devido à participação de diversos setores da estrutura da prefeitura, principalmente em áreas destinadas às crianças e adolescentes, como o programa Família Que Acolhe, que atende a milhares de famílias em Boa Vista e reforça o vínculo entre pais e filhos desde a gestação aos seis anos de idade”, disse a prefeita Teresa Surita.

No eixo Impacto Social, foram avaliadas ações como a Semana do Bebê, evento promovido pelo programa Família que Acolhe, em que pais e especialistas discutiram a importância dos cuidados e direitos das mulheres e crianças desde a gestação até os seis anos de idade. Também foi avaliada a ação “Boa Vista: de 10 a 0 no Aedes aegypti”, mobilizações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Outras ações educativas envolvendo o público infantil também tiveram análises.

Já em Gestão de Políticas Públicas, Boa Vista cumpriu todas as metas de educação, saúde e assistência social. Por exemplo, a rede pública de ensino do município obteve bons resultados segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade do ensino no Brasil. A capital obteve a nota 5.5 para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, ultrapassando a sua própria meta para 2015 (5.3) e a meta nacional (5,2).

E no eixo Participação Social, uma das prerrogativas aos inscritos ao selo foi a de promoção de dois fóruns destinados às discussões das políticas públicas e ações que garantem os direitos das crianças e adolescentes. O primeiro foi em 2013 e o último em junho deste ano.

A solenidade da entrega do selo está marcada para o dia 1º de dezembro, às 09h, no Palácio Senador Hélio Campos. O evento vai contar com a presença de representantes do Unicef.

Família Que Acolhe: Criado em 2013, o programa acolhe mães e crianças desde a gestação até os seis anos de idade – a chamada primeira infância – com atenção integrada nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento social.

O trabalho desenvolvido tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e criar as condições necessárias para que as crianças de Boa Vista alcancem o pleno potencial de desenvolvimento na fase considerada a mais importante da vida.

O Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância está presente no Brasil há mais de 60 anos, liderando e apoiando as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência. Esteve presente nas grandes campanhas de imunização e aleitamento materno, na mobilização que resultou na aprovação do artigo 227 da Constituição Federal, na grande articulação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no movimento pelo acesso universal à educação e nos programas de combate ao trabalho infantil.

O fundo também está presente nas iniciativas por uma vida melhor para crianças e adolescentes nas regiões onde as desigualdades sociais permanecem mais agudas, como o Semiárido, a Amazônia Legal Brasileira e as comunidades urbanas das grandes metrópoles.

Fábio Cavalcante