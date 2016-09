Criança desaparecida há quatro dias é encontrado na mata em Roraima

Uma força-tarefa composta por 40 policiais civis, policiais militares e bombeiros roraimenses localizou na manhã desta quinta-feira, 8, o pequeno Davi Francisco Castro Costa, de apenas dois anos, que estava há quatro dias desaparecido na mata da região do Roxinho, no município de Iracema, no Centro Sul de Roraima.

Após quatro dias de intensas buscas na floresta, o menino foi localizado em um sítio distante cerca de 800 metros do local de onde havia desaparecido no domingo, 4 de setembro, quando brincava do lado de fora da casa onde os pais são caseiros.

Davi estava sem roupas, com pequenas escoriações pelo corpo e se alimentava de goiabas quando foi avistado pelo policial civil Pedro Fonseca. O policial chamou o garoto pelo nome e ele correu ao encontro do homem, chamando-o de tio. Pedro Fonseca tirou a jaqueta e agasalhou o menino antes de carregá-lo no colo.

Minutos depois, bombeiros que também faziam as buscas chegaram ao local e deram apoio no transporte do menino até o Hospital da Criança Santo Antônio, localizado em Boa Vista, onde ela recebeu atendimento medico e segue internado, sem risco de morte.

“Encontrar a criança com vida foi uma providência divina, uma benção. Foi realmente emocionante, muito forte, principalmente quando eu chamei pelo nome e ele respondeu, abrindo os braços, me chamando de tio!”, contou o agente Fonseca, relatando que foi às lágrimas. “Ele estava desaparecido fazia muitos dias. Estávamos angustiados, mas trabalhava sempre com um fio de esperança de encontrá-lo bem”, acrescentou.

Também emocionado, o pai de Davi, o caseiro Erisvaldo Costa, contou que nunca perdera a esperança de localizar o filho. Ele ajudou as equipes do governo nas buscas todos os dias. “Estava com o coração apertado e todas as informações que recebia, a gente corria atrás, até que hoje achamos meu filho. Ele está um pouco abatido, mas é um menino forte e está bem, graças a Deus”, declarou.

Desde o dia do desaparecimento, a Polícia recebeu muitas informações sobre o possível local onde a criança estava. As buscas foram realizadas na mata, em açudes, poços e igarapés nas proximidades do desaparecimento pelas equipes, que se dividiram para atuar na área. Ao todo,

40 homens foram empregados na operação que iniciou logo após a comunicação do desaparecimento.

A operação contou com 24 policiais civis, oito policiais militares e oito bombeiros militares com alimentação para cinco dias, equipamentos de primeiros socorros e diversas viaturas. Até o encontro da criança, não haviam sido localizados vestígios nos locais visitados, incluindo o próprio sítio onde o menino foi localizado. O sítio já havia sido alvo de buscas pelas equipes do Corpo de Bombeiros por duas vezes.

As buscas ocorriam das 6h às 19horas, diariamente, tanto na floresta e vicinais, quanto nas residências próximas. Paralelamente, a Polícia Civil colhia depoimentos de parentes da criança e moradores da região para auxiliar as investigações.

Acredita-se que a criança estivesse circulando pela região durante os quatro dias de desaparecimento, o que impossibilitou sua localização imediata. Entretanto, as investigações devem continuar, para verificar se houve alguma ação criminosa que colocou em risco a vida do menor.

“Neste momento, a prioridade é o bem estar da criança. Mas as investigações continuam até que possamos esclarecer as circunstâncias do ocorrido”, explicou o delegado Eduardo Batista, titular da Delegacia de Polícia Civil do município de Iracema, responsável pelas investigações sobre o caso.