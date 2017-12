CRF vai aumentar fiscalização em farmácias de Roraima, afirma novo presidente

A diretoria do CRF/RR foi reconduzida para o quadriênio 2018/2021, nesta quinta-feira, 29, após cerimônia protocolar realizada na sede do Conselho. Na ocasião membros da gestão, convidados e profissionais de farmácia assistiram à explanação do presidente do CRF/RR, Adônis Motta, quanto aos avanços e conquistas da Instituição nos últimos quatro anos, bem como da relevância em ser membro do Conselho.

Motta destacou as funções honoríficas dos conselheiros no que diz respeito à atuação, representação e, principalmente, na fiscalização estadual – objetivo principal do CRF/RR. Destacou também quais os desafios que a diretoria enfrentará para o futuro, como por exemplo, aumentar ainda mais a fiscalização no interior.

“O conselheiro trabalha em prol da profissão. Ele não é renumerado para isso, mas ganha quando o mercado contrata mais profissionais e deixa de contratar os que não tem direito. É preciso defender o nosso papel legítimo na sociedade e buscar sempre o melhor para nossa profissão”, defendeu Motta.

Mesmo com apenas um fiscal no quadro funcional houve aumento na arrecadação tanto oriundo de pessoa física, quanto de pessoa jurídica, o que implica no incansável trabalho feito pelo CRF/RR nos últimos quatro anos. Motta ainda destacou que a atuação do conselheiro federal, Erlandson Uchôa, contribuiu significativamente, pois a instituição ainda não detém a autonomia financeira para se autossustentar, parte dos gastos é coberto pelo CFF (Conselho Federal de Farmácia).

Em 2017 a diretoria do CRF/RR trabalhou também em prol da aprendizagem e capacitação da categoria. Foram horas de cursos, palestras, congressos e envolvimento acadêmico cientifico.

“Quem ganha com o profissional capacitado e habilitado certamente é o povo roraimense. Acredito que o que fazemos traz grandes benefícios para todos, como por exemplo, incentivo à capacitação, ampliação da atuação do farmacêutico e o auxílio na estruturação do CRF. E isso é só o começo, ainda há muito a ser feito e contamos com a participação da categoria nesses processos construtivos e educacionais”, relatou Erlandson Uchôa, conselheiro federal por Roraima.

Eleição

Entre dos dias 8 a 10 de novembro de 2017 ocorreu as eleições em todo o Brasil, e os profissionais reelegeram a atual diretoria para continuar os projetos. Segundo o presidente é o sinal de satisfação da categoria frente aos planos e projetos do CRF/RR.

Após a apresentação tomaram posse os seguintes conselheiros: Adônis Motta Cavalcante (343 votos), Bianca Félix de Oliveira Crispim (274 votos), Jonnath das Chagas Santos (259 votos), Alessandra Faneli (259 votos), Hildenice de Araújo Sousa (259 votos), Irlany Dayana Moreno Rodrigues (247 votos), Valdirene Oliveira Cruz (238 votos), Reinaldo Eduardo Costa Júnior (237 votos) e Paulo Tamashiro Filho, com 227 votos.

Foram eleitos como conselheiros regionais suplentes: Wellington Robinson Soares Cizino de Paiva (201 votos), Adilane Nádia Almeida Chaves (182 votos) e Joelma Minguens da Silva (159 votos).

A chapa 2 foi reeleita para continuar representando Roraima no CFF, com 326 votos: Erlandson Uchôa Lacerda – conselheiro federal efetivo e Eduardo Anibal Lopes Marreiros – conselheiro federal suplente.

A constituição da diretoria para os próximos dois anos ficou na seguinte formatação: Adônis Motta Cavalcante, Paulo Tamashiro Filho, Bianca Félix de Oliveira Crispim e Hildenice de Araújo Sousa.

Dennis Martins