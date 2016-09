Crédito Social é pago nesta quarta-feira

Após revisar a lista de beneficiários, o Governo de Roraima retoma o pagamento do Crédito Social. Nesta quarta-feira, 29, 24.988 mil beneficiários recebem R$ 240,00, correspondente a uma parcela retroativa e a uma atual do programa, somando um total de R$5.997.120,00 a serem injetados na economia do estado.Os usuários recebem por meio de um cartão magnético, que pode ser utilizado como débito ou para saque, nos caixas e agências do Banco do Brasil. O secretário estadual de Fazenda, Kardec Jakson Silva, explicou que o cronograma atual prevê pagamento até o dia 30 de cada mês. “No mês de maio e junho, o pagamento também será realizado em duas parcelas, referente ao mês atual e uma parcela em atraso. Em julho, o pagamento será normalizado e os beneficiários voltam a receber a parcela de R$ 120,00”, explicou.

Até a suspensão, mais de 49 mil pessoas recebiam o benefício, mas, por determinação da governadora Suely Campos, a CGE (Controladoria Geral do Estado) realizou uma auditoria, que detectou indícios de irregularidades em parte dos benefícios. Para realização desta investigação, foi necessária a suspensão temporária do pagamento. O resultado desta auditoria foi entregue aos órgãos de fiscalização e controle.

Entre os meses de fevereiro e março, foi realizado o recadastramento dos beneficiários tanto da Capital, na sede da Univirr (Universidade Virtual de Roraima), como no Interior do estado, quando a equipe da Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social) foi aos municípios para realizar o recadastramento.

Após o recadastramento, as famílias que não se enquadram no perfil do programa não serão mais contempladas. Para ter direito ao benefício, os usuários precisam atender a critérios como: ter família chefiada por mulher com filhos na faixa etária de zero a 18 anos incompletos; família com maior número de pessoas na faixa etária de zero a 18 anos incompletos, pessoas com deficiência, acometidos de doenças graves e idosos e ter renda per capita familiar de até ¼ do salário mínimo por mês.

Yana Lima