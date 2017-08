Cras do União é reinaugurado pela prefeitura para atender mais de 5 mil famílias

Os moradores do bairro União e de bairros vizinhos podem comemorar agora com a entrega do prédio reformado e ampliado do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do União. A solenidade de reinauguração do prédio aconteceu nesta sexta-feira, 25, e foi marcada por grande festa que reuniu os atendidos pelos programas sociais oferecidos pela Prefeitura de Boa Vista.

Na solenidade, crianças e adultos cantaram e dançaram em comemoração ao novo espaço, totalmente revitalizado, onde 5.590 famílias de bairros como União, Cidade Satélite, Jardim Primavera, Santa Teresa, Tancredo Neves, Caimbé e Psicultura são atendidos. O Cras está localizado na rua Hilda Sobral Guedes, 81, bairro União e reúne alguns dos principais projetos sociais oferecidos pela prefeitura, como Cabelos de Prata, Conviver e Família que Acolhe.

Com a reforma do espaço, foram contempladas melhorias como troca dos revestimentos cerâmicos, cobertura e forro, troca das portas e janelas, além de instalações elétricas e hidráulicas totalmente refeitas, criação do Espaço Multiuso, que vai contemplar a Rede Família Que Acolhe. A proposta é fortalecer vínculos com a sociedade por meio do desenvolvimento de atividades planejadas e sistematizadas que possibilitem a melhoria do seu convívio com a família e a comunidade.

A prefeita Teresa Surita comemorou a revitalização do espaço e garantiu a continuidade dos programas sociais em espaço mais bonito e com maior qualidade às famílias. “É um novo centro social aqui no União, totalmente reformado e pronto para atender a reforma da população. Aqui é um lugar especial, onde funcionam os projetos sociais, a busca ativa das famílias do bairro, a inscrição do Bolsa Família. É um lugar importante na região, entregue com a qualidade que Boa Vista merece”.

“Com a ampliação do Cras, poderemos receber estas famílias de uma forma mais agradável nos espaços que foram criados especialmente a elas. Fazemos ações sociais e de saúde, além dos encontros de famílias, que envolvem gestantes, mulheres empreendedoras, de idosos, homens. Nós trabalhamos de forma preventiva, de forma a cuidar”, afirmou Geyssy Fany, gerente do Cras União.

O público-alvo do Cras são famílias e indivíduos em situação de grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e Prestação Continuada (BPC). Além do Cras União, há outros centros localizados nos bairros Centenário, Pintolândia, União, Calungá, Nova Cidade, Cauamé e Silvio Leite.

A aposentada Raimunda Cosme frequenta o Cras há vários anos e participa ativamente do programa Cabelos de Prata. Para ela, são importantes ações como esta pois valorizam as famílias, especialmente os mais carentes, que encontram nas atividades oferecidas motivos para se divertirem e cuidarem da saúde. “Eu sou muito feliz. Gosto de dançar, de cantar e eu encontro isso todas as semanas em que venho ao Cras. Eu gosto muito das pessoas, dos amigos que fiz, mas principalmente, de poder encontrar tudo isso aqui no Cras”.

Fábio Cavalcante