CPI do Sistema Prisional conclui visitas às unidades no Sul do Estado

A Cadeia Pública de São Luiz do Anauá, no sul do Estado, a 335 quilômetros de Boa Vista, foi a sexta unidade prisional visitada pelos membros da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Assembleia Legislativa de Roraima, que investiga a situação do sistema prisional no estado, nessa segunda-feira, 3.

No local a presidente da CPI, deputada Lenir Rodrigues (PPS), e o relator da comissão, deputado Jorge Everton (PMDB) encontraram cenários semelhantes às unidades de Boa Vista, onde as principais reclamações são em relação ao auxílio médico e a superlotação. Eles ouviram todas as demandas dos reeducandos. “A capacidade da Cadeia de São Luiz do Anauá é de 24 presos, mas está com 71”, disse Lenir, ao ressaltar que a lotação é três vezes mais que a capacidade da unidade. Ela anunciou que os próximos passos da Comissão é a realização das oitivas. “Vamos ouvir os servidores, secretário, agentes carcerários e associações de famílias de presos e os presos”, afirmou.

Em um quarto onde há lugar para quatro pessoas, dormem pelo menos 10. O espaço é divido com lonas velhas. Os presos em regime semiaberto e aberto ficam alojados numa espécie de barracão com redes armadas uma por cima da outra. “Não encontramos nenhum problema grotesco, igual às unidades de Boa Vista. Mas o que existem são os mesmos: superlotação, ausência médica e o reclamações quanto ao andamento dos processos. Reeducandos que já deviam está soltos e continuam presos. Sabemos que a Defensoria Pública atua lá, mas é necessário que haja um mutirão para analisar a situação de todos”, apontou o deputado Jorge Everton.

Segundo o reeducando Nilson da Silva, o auxílio médico é ineficiente. “Quando alguém adoece aqui, os agentes carcerários fazem “cotinha” e compram remédio. O hospital não tem remédio, e as visitas médicas são raras”, explicou.

O diretor da cadeia Adílio Rodrigues, explica que desde a inauguração em 1998, nunca houve reforma no prédio. “Acredito que o problema que passamos aqui todas as unidades prisionais do Brasil também passam. O maior problema é a falta de estrutura, pelo falo de ser um prédio velho”.

Visitas

A primeira visita da CPI foi ao secretário de Justiça e Cidadania, seguida da Cadeia Pública de Boa Vista, Centro de Progressão Penal (CPP), Cadeia Pública Feminina e Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. Nos estabelecimentos prisionais a situação se repete como a falta de estrutura física tanto para os presos quanto para os servidores, que ficam impedidos de cumprir as atribuições, qualidade da alimentação, falta de médicos e de medicamentos, demora na assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado de Roraima e também na avaliação dos processos pela Justiça, conforme os relatos.

Lenir Rodrigues reforçou que pedirá à Justiça agilidade na avaliação dos processos daqueles que estão aguardando a condicional e solicitará à Defensoria Pública do Estado de Roraima a assistência jurídica para os presos.

Gabriela Vital e Marilena Freitas