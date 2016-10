CPI: depoimentos a deputados apontam falhas no Sistema prisional

A oitiva realizada na tarde desta terça-feira, 25, pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), que investiga as falhas do sistema prisional, trouxe informações inéditas e que revelam ainda mais a fragilidade do sistema, por parte do Governo do Estado no quesito gestão pública.

Segundo o relator da CPI, deputado Jorge Everton (PMDB), todos os depoentes foram unânimes ao falar sobre a falta de qualidade da alimentação que é servida aos presos, e das brechas que tornam o sistema ainda mais vulnerável.

“De todos que foram ouvidos, a reclamação é quanto à qualidade da alimentação, que não é de boa qualidade. Em especial, o que assustou nos depoimentos foi descobrir que a alimentação não passa por nenhuma revista para entrar na penitenciária e que não há um controle de quantas marmitas são entregues. Isso nos preocupa porque se os marmitex não são revistados, quem garante que não entra ilícito na penitenciária? No recebimento afirma-se que tem um número X de marmitas, mas não se conta. Isso é preocupante para a questão da gestão pública e dos recursos públicos”, alertou o parlamentar.

Durante as oitivas foram ouvidos três servidores que desempenham funções dentro dos estabelecimentos prisionais. “Escutamos a classe trabalhadora e os depoimentos foram tranquilos e bastante esclarecedores, principalmente das condições de trabalho tanto da PM (Polícia Militar) quanto dos agentes penitenciários. Tivemos também muitos detalhes sobre a alimentação dos reeducandos”, reforçou a presidente da Comissão, deputada Lenir Rodrigues (PPS).

A primeira oitiva foi com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima (Sindap), Lindomar Sobrinho, que ao ser questionado sobre as condições de trabalho disparou a velha metralhadora, bem conhecida da sociedade que acompanha e sofre com as rotineiras falhas do sistema.

“Esse espaço aberto pela CPI foi muito bom para a nossa entidade, onde podemos expor o que estamos passando no sistema prisional que vai desde a falta de armamento e equipamentos como viaturas em situações de operacionalidade, até a ausência de efetivo suficiente para desenvolver as atividades do sistema prisional”, disse Sobrinho.

Ele acredita que o sistema tem jeito e que tudo depende da união de forças e, principalmente, da vontade política. “Queremos que os nobres deputados juntamente com o governo encontrem uma saída, uma solução para a valorização da nossa carreira e para que venhamos a ter dias de paz no sistema prisional de Roraima”, o presidente do Sindap.

Há um ano à frente da Companhia de Policiamento de Guarda (CIPG), o comandante major João Carlos Santos, afirmou que o maior problema enfrentado no sistema é a estrutura física. “A dificuldade no começo foi a estrutura física. O governo está preocupado e fez até uma muralha e deu condições melhores para os reeducandos, mas no meu ponto de vista, hoje o problema é a construção de um novo presídio. Tem que se construir um novo presídio, um modelo mais moderno, com novas celas, alas, que iria melhorar o sistema penitenciário de Roraima”, analisou.

A Comissão também ouviu o depoimento da presidente da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares, soldado Quésia Mendonça. A CPI do Sistema Prisional é composta por Lenir Rodrigues (PPS), na presidência, Izaías Maia (PT do B), como vice-presidente, Jorge Everton (PMDB), relator, e Soldado Sampaio (PC do B) e Flamarion Portela (sem partido), como membros.

Prazo

Indagada sobre o fim do prazo de conclusão dos trabalhos, a deputada Lenir explicou que a Comissão tem até o dia 20 de novembro e que os membros pretendem encerrar os trabalhos ainda nesta legislatura.

“Temos até o dia 20, mas já estou preparando requerimento, inclusive embasado em jurisprudência do STF (Superior Tribunal Federal) para que tenhamos mais prazos para terminarmos os trabalhos ainda nesta legislatura, porque os autos do processo da CPI estão volumosos e é humanamente impossível o relator dá conta dessa material neste prazo”, explicou Lenir, ao adiantar que todas as unidades prisionais já foram visitadas e que está em andamento a análise dos autos dos processos licitatórios.

Nesta quarta-feira, 26, serão colhidos os depoimentos do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Roraima (OAB/RR), Hélio Abozablo Elias; do coordenador da Pastoral Carcerária, Sérgio Weber; e do presidente da Associação dos Familiares dos Reeducandos (AFAAR/RR), Saturno Souza.

