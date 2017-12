Cozinha Brasil realiza oficina de educação alimentar com dicas de receitas natalinas

O programa do Serviço Social da Indústria de Roraima (Sesi), Cozinha Brasil, irá realizar uma oficina de alimentação saudável, nesta quinta-feira, 21. A aula será das 14h às 18h e levará aos pacientes e funcionários da Clínica Renal de Roraima, dicas de receitas natalinas específicas para esse público.

O objetivo da ação é levar para os participantes o conhecimento de como fazer a utilização integral dos alimentos e cozinhar sem adição de ingredientes industrializados. As receitas serão: Bolo da Casca da Banana, Suco da Horta, Salada Tropicaliente e Gelatina com Fruta Cozidas.

A oficina terá carga de 4 horas e será aberta para a comunidade, mas as vagas são limitadas. O curso será realizado na Clínica Renal de Roraima, localizado na Av. Princesa Isabel, 92 – Jardim Floresta. Os interessados em participar devem chegar meia hora antes para preencher a ficha de inscrição. Os documentos necessários são originais do RG ou CPF e, se for trabalhador o CNPJ da empresa. Para mais informações o telefone para contato é 4009-1835.