Cozinha Brasil realiza cursos de capacitação alimentar

O programa Cozinha Brasil, desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria de Roraima (Sesi-RR), irá realizar o curso de alimentação saudável para duas turmas no mês de agosto. O objetivo da ação é levar para os participantes o conhecimento de como fazer a utilização integral dos alimentos e cozinhar sem adição de ingredientes industrializados.

A primeira turma será no dia 5, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A ação será realizada em parceria com o Centro de Educação Técnico e Especializado do Estado de Roraima (Ceterr), com a participação dos alunos do curso técnico de nutrição. As receitas serão: Bolo de milho americano, Brigadeiro de mandioca, Docinho de arroz, Bolo da casca da banana, Suco de abóbora com maracujá, Carne ensopada com casca de melancia e Omelete assada de arroz.

A segunda turma será nos dias 30 e 31, das 19h às 22h e terá como parceiro o Centro Universitário Claretiano, com os alunos da primeira turma de nutrição do Estado. As receitas serão: Bolo de maçã com aveia, Refresco de mamão com laranja, Paçoca paulista, Purê de forno, Lasanha de abóbora , Salada tropical light, Sopa de creme de abóbora e Sorvete de mandioca. Os cursos terão carga de 10 horas e os certificados serão entregues na hora.

A capacitação também será aberta para a comunidade, mas as vagas são limitadas a 80 inscrições para a primeira turma e 60 para a segunda. Os cursos serão realizados no Sesi, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Aeroporto. Os interessados em participar devem chegar meia hora antes para preencher a ficha de inscrição. Os documentos necessários são originais do RG ou CPF e, se for trabalhador o CNPJ da empresa. Para mais informações o telefone para contato é 4009-1835.