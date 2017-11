Cozinha Brasil irá realizar curso de educação alimentar com foco em hipertensão, colesterol e sedentarismo

O programa do Serviço Social da Indústria de Roraima (Sesi), Cozinha Brasil, irá realizar o curso de alimentação saudável no dia 11 de novembro. A aula será das 16h às 22h e terá como tema principal as três patologias que tem o maior índice de incidência no Brasil: Hipertensão, colesterol e sedentarismo.

O objetivo da ação é levar para os participantes o conhecimento de como fazer a utilização integral dos alimentos e cozinhar sem adição de ingredientes industrializados, com alimentos que ajudam a controlar o desenvolvimento das doenças em foco. As receitas serão: Bolo de Abóbora, Suco da Horta, Carne Havaiana, Risoto Rosado, Pão de Mandioca e Brigadeiro de Mandioca. O curso terá carga de 10 horas e os certificados serão entregues na hora.

A capacitação será aberta para a comunidade, mas as vagas são limitadas. O curso será realizado no SESI, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Aeroporto. Os interessados em participar devem chegar meia hora antes para preencher a ficha de inscrição. Os documentos necessários são originais do RG ou CPF e, se for trabalhador o CNPJ da empresa. Para mais informações o telefone para contato é 4009-1835.