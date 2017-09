Cozinha Brasil capacita gestantes, mães e servidores de unidade de saúde

A Unidade Básica de Saúde do Sílvio Leite reuniu nesta sexta-feira, 22, um grupo de gestantes e puérperas (mães com recém-nascidos), pacientes da unidade, para uma capacitação do programa Sesi Cozinha Brasil. O curso ocorreu durante todo o dia, no Centro de Referência e Assistência Social do bairro. O grupo aprendeu a fazer sete receitas reutilizando o que geralmente é desperdiçados ou mesmo deixado de lado na mesa dos brasileiros, como talos, cascas de banana, folhas e sementes.

O Programa, desde 2004, ensina a população como preparar alimentos de forma inteligente e sem desperdícios. Pela manhã, os participantes aprenderem a fazer três receitas: bolo de abóbora com coco, suco de horta (couve e maracujá) e o spumoni de melancia, uma espécie de suco cremoso a base de gelatina. À tarde, foi a vez de preparar um bolo de casca de banana, brigadeiro de mandioca, suco de abóbora com maracujá e carne ensopada com a entrecasca da melancia.

Para a gestante Ajaiana Aquino, 23 anos, é uma ótima oportunidade de ajudar na economia em casa, uma vez que evita desperdícios, reaproveitando os alimentos. Ela também disse que aprendeu a temperar uma salada sem perder o seu valor nutricional, sem uso excessivo de vinagres e sal. “O que aprendemos aqui é ótimo para fazermos em casa. Muitas vezes comemos banana e melancia e jogamos a casca fora, sem saber o quanto são nutritivos e podem ser reaproveitados”, disse.

Participaram em torno de 40 pessoas, entre gestantes, puérperas e funcionários da unidade de saúde. Para o diretor da UBS do Sílvio Leite, Raimundo Filho, o curso vai preparar as mãezinhas e servidores a adquirirem hábitos mais saudáveis, ao mesmo tempo em que aprendem a economizar reaproveitando as sobras de alimentos.

“Alimentação é saúde, então nos reunimos para promover essa iniciativa com as gestantes e puérperas para que elas adquirissem uma educação sobre alimentação saudável, reaproveitamento de alimentos e higiene ao cozinhar. Para isso, contamos com a parceria do Sesi Cozinha Brasil”, ressaltou.

Durante a tarde o curso foi ministrado na unidade móvel do programa. José Mailson, um dos instrutores, é técnico em Nutrição e ressaltou que o grande intuito da Cozinha Brasil é levar até a população uma conscientização sobre o desperdício de alimentos.

“Estamos focando a questão da alimentação saudável voltado ao aproveitamento integral dos alimentos e o consumo deste alimento evitando desperdício. O que podemos fazer com aquela sobra?. Estamos falando das partes dos alimentos que também tem um alto valor nutricional, por isso é interessante frisar isso para toda a comunidade”, afirmou.

Para acompanhar passo a passo a preparação das receitas, os participantes receberam uma cartilha com todos os pratos a serem preparados. Ao final do curso, logo após a degustação, eles recebem os certificados com carga horária de 10h.

O curso de educação alimentar Cozinha Brasil é um programa nacional, uma parceria entre o Serviço Social da Indústria (Sesi) com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). Em todo o país, são mais de 30 unidades móveis, equipadas com cozinha didática e uma equipe capacitada de nutricionistas e instrutores, que oferecem cursos gratuitos à população.

Ceiça Chaves