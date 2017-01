Couvert artístico é legal desde que consumidor seja informado, explica Procon Assembleia

Em período de férias é comum os donos de estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes oferecerem um serviço a mais para atrair a clientela. Como exemplo, apresentações musicais ou show de humor. Mas, muitas vezes, os frequentadores são surpreendidos com a cobrança da taxa do couvert artístico, que vem embutida na conta final do consumidor.

A cobrança é legal, conforme explicação do diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho, mas desde que o cliente receba a informação sobre o valor antes de consumir qualquer produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC) artigo 6, inciso III “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. “Ele [o cliente] deve ser informado antecipadamente para que ele não se sinta lesado com relação a forma de pagamento do couvert artístico”, comentou o diretor. Coutinho ressaltou que o consumidor terá o direito pelo não pagamento da taxa quando a informação não for feita ou não estiver de maneira clara. Também deve ser informado o custo a ser desembolsado pelo cliente, seja por mesa ou individual, o que é definido pela empresa.

O Procon Assembleia fica na rua Agnelo Bittencourt, nº 216, no Centro de Boa Vista. O telefone para contato é o 98401 9405.

Yasmin Guedes