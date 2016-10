Cosme e Silva: sistema eletrônico reforça atendimento de urgência e emergência

Para melhorar o acesso de pacientes aos serviços de urgência e emergência, o PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) implantou um sistema eletrônico que determina a classificação de risco do paciente, definindo a ordem do atendimento. O sistema entrou em funcionamento neste mês e vem para garantir que sejam atendidas primeiramente as pessoas em estado mais grave.

A unidade realiza uma média de 700 atendimentos por dia, superando o HGR (Hospital Geral de Roraima), e seu foco são os atendimentos de urgência e emergência para pessoas acima de 13 anos. Neste ano já foram atendidas 70.131 pessoas na unidade.

O sistema eletrônico reforça o acolhimento por Classificação de Risco, que organiza o atendimento conforme a gravidade da ocorrência e não por ordem de chegada. Além disso, o sistema integra o hospital a um cadastro unificado, que compreende informações de todas as unidades de Saúde do Estado. Isso dará mais celeridade no atendimento dos pacientes na unidade, e vai garantir o acesso pela equipe médica, ao histórico do paciente em todas as unidades do Estado.

“Com uso do sistema, podemos visualizar os dados do paciente em tempo real, permitindo maior agilidade em organizar os atendimentos de forma segura e eficiente”, explicou a diretora administrativa do Pronto Atendimento Cosme e Silva, Íris Rocha.

Migração

Para a efetivação do cadastro da população no novo sistema é necessário que os pacientes informem os dados pessoais antes do atendimento, como o número da Carteira de Identidade, comprovante de residência e o apresente o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Este cadastro é preenchido apenas uma vez; caso o paciente vá à unidade novamente, bastará apresentar a Carteira de Identidade. “Deste modo teremos as informações do atendimento deste paciente de maneira integrada às outras unidades, o que facilita o atendimento”, pontuou Íris.

Mais da metade dos atendimentos feitos na unidade não são urgentes

Neste ano, de um total de 70.131 atendimentos, o PACS realizou 32.066 de atendimentos de pacientes classificados na cor verde (pouco urgente) e 5.755 na cor azul (não urgente), o correspondente a 54% da demanda. Por ser um Pronto Atendimento, a unidade precisa priorizar os casos de urgência e emergência.

Os pacientes classificados nas cores verdes e azul – casos pouco ou não urgentes – não têm acolhimento recusado na unidade, mas precisam aguardar o atendimento de todos os pacientes mais graves. Segundo a diretora administrativa da unidade, Íris Rocha, a orientação é que estes pacientes procurem primeiramente um posto de saúde, que é responsável por fazer os primeiros atendimentos de saúde à população. “Os pacientes que não estão em estado grave devem procurar primeiramente o posto de saúde mais próximo de sua residência para que possa ser investigado de maneira mais aprofundada qual é o seu problema. No Pronto Atendimento, nosso foco principal é tratar a crise”, explicou.

Os serviços de pronto atendimento, ou pronto socorro, como o próprio nome diz, foram criados para atender rapidamente as pessoas em situações críticas. No entanto, por serem abrangentes e disponíveis 24 horas por dia, muitas vezes são usados em substituição ao consultório médico, o que não é o ideal.

O pronto atendimento nem sempre consegue oferecer a mesma investigação no diagnostico e no monitoramento do tratamento proposto pelo seu médico, por exemplo, que ao marcar consultas de retorno obtêm informações detalhadas sobre o andamento da sua saúde. Outro problema é que a procura excessiva do pronto atendimento, por questões sem gravidade, pode acabar por competir com os casos que realmente precisariam de atenção naquele momento.