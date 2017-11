Corrida marca encerramento das comemorações aos 42 anos da PMRR

Uma corrida de pedestres no fim da tarde deste domingo, 26, encerrou as comemorações do aniversário de 42 anos da PMRR (Polícia Militar de Roraima). O percurso de sete quilômetros começou em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, na Avenida Capitão Ene Garcez, seguindo até a Praça do Centro Cívico, retornando pela Avenida Ene Garcez até o Aeroporto Internacional, Atlas Brasil Cantanhede, e chegada em frente ao Quartel.

A corrida foi dividida nas categorias Geral, Livre (18 a 29 anos), Submaster (30 a 39 anos); Master (40 a 49 anos); Master “A” (50 a 59 anos); Master “B”(acima de 60 anos). Todos os inscritos receberam medalha pela participação.

O comandante-geral da PMRR, coronel Edison Prola, destacou a importância do evento que reuniu militares e civis como uma forma de estreitar os laços da corporação com a comunidade roraimense.

“Sempre digo que para ser militar tem que estar em boas condições físicas e de saúde também. Quando você presta um concurso público, uma das provas é o teste de aptidão física. Então, é importante que o jovem se prepare, principalmente, aquele que quer ser militar, e com essa corrida estamos coroando o encerramento das festividades do 42º aniversário da Policia Militar”, comemorou.

Mais de 400 pessoas participaram da corrida. Os cinco primeiros colocados receberam premiação em dinheiro, e os três primeiros também receberam troféus.

“Foi uma inovação na programação de comemoração do aniversário da Policia Militar. Abrimos 400 vagas e rapidamente foram preenchidas. Vamos trabalhar para no próximo ano ampliar o percurso de sete quilômetros para 10 quilômetros para essa corrida fazer parte do circuito nacional. É uma festa não só para o público interno da PM, mas também para o externo”, disse o subcomandante da PM, coronel Paulo Macedo.

Melhor Idade

Zilda de Souza Nascimento, 69 anos, e Pedro Benevides do Nascimento, de 75 anos, marcaram presença na corrida. O casal esbanjou saúde e energia ao completar a prova.

“É primordial cuidar da alimentação. Há mais de 40 anos, não comemos nem um tipo de carne. Substituímos as carnes por verduras, legumes, frutas e cereais, e nos exercitamos diariamente fazendo corridas e caminhadas”, disse Zilda.

“Já participei de corridas em São Paulo (São Silvestre), Rio de Janeiro, Manaus e na Venezuela também e já ganhei muitas medalhas e troféus”, completou Benevides.

Geral

Emocionado com o primeiro lugar categoria Geral Masculino, Francinaldo Araújo, cruzou a linha de chegada com o tempo de 22 minutos e 28 segundos. “Estou feliz com o primeiro lugar e o resultado dos meus treinos está aqui na corrida, que foi muito bem organizada. Todos que participaram estão de parabéns”, afirmou.

Na categoria Geral Feminino, a medalha de ouro ficou com a maratonista venezuelana, Bélgica Duque, 33 anos. “Agradeço a Deus pelo primeiro lugar nessa corrida da Polícia Militar. Muito feliz e agradecida”, parabenizou.

Novembro Azul

Durante a corrida, teve quem aproveitou o evento para chamar a atenção para um tema importante, o câncer de próstata. O atleta Adonias Júnior participou da corrida carregando uma bandeira azul para chamar a atenção do público masculino para a importância dos cuidados com a saúde. “Todo homem tem que fazer o exame de próstata. Prevenir é melhor que remediar”, finalizou.

Vânia Coelho