Corrida 9 de Julho: Profissional da dicas de como garantir melhor desempenho na competição

Faltam exatos 13 dias para a XVII Corrida Internacional 9 de Julho. A maior e mais tradicional corrida de rua de Boa Vista conta com mais de 6.000 inscritos, muitos veteranos, mas também vários iniciantes na modalidade. Muitas dúvidas permeiam a cabeça dos corredores as vésperas da competição e, por isso, profissionais da área falam de alguns cuidados que as pessoas devem ter para um melhor desempenho.

Um dos principais cuidados é sobre que tipo de tênis usar. De acordo com Hérika Santos, professora da Academia Aberta, para atingir metas é necessário utilizar materiais corretos. “É impossível pensar em uma boa corrida se você não dispõe de um tênis apropriado. Hoje em dia existe uma variedade de formatos diferentes e cada um surge com uma proposta de facilitar o percurso do corredor”, destacou.

Segundo Hérika, outra dica importante é ficar atento ao tipo de pisada, que varia de acordo com o formato dos pés. “Geralmente as embalagens mostram as especificações que ajudam nesta identificação. É importante entender que de acordo com sua massa corporal, o tênis precisará ser mais reforçado. Corredores mais altos e pesados precisam de tênis profissionais”, ressaltou a professora.

A última dica e mais importante, é à hora de “pendurar o tênis”. O calçado muito desgastado é prejudicial à saúde e não deve ser utilizado. “Além de prejudicar o seu desempenho, pode levar o atleta a sérias lesões nos joelhos, quadris e pés, o que pode tirá-lo de vez de competições e lazer com amigos”, destacou Hérika.