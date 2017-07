Corrida 9 de julho marcou as comemorações de 127 anos de Boa Vista

A XVII Corrida Internacional 9 de Julho encerrou em grande estilo as comemorações do aniversário de 127 anos de Boa Vista. Com mais de 6 mil inscritos, a corrida levou não só corredores profissionais, mas também muitos atletas iniciantes para as ruas de Boa Vista. A maior corrida de rua do município é realizada pela Prefeitura de Boa Vista por intermédio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

Segundo a prefeita Teresa Surita, a corrida é a mais esperada e mais importante do ano, e a cada edição surpreende no formato e na organização. “Hoje pudemos ver a população participando em peso, comemorando o aniversário da nossa cidade. A 9 de Julho integra o calendário oficial de corridas e acaba atraindo muitos atletas profissionais para nossa cidade. A cada ano está mais sofisticada, moderna e mais bonita”, destacou.

Com o objetivo de incentivar a pratica de atividades físicas e esportivas, a Corrida 9 de Julho, nesta edição, premiou o total de R$60 mil reais para os primeiros colocados de cada categoria, que receberam ainda medalhas e diversos brindes de patrocinadores do evento.A Corrida Principal teve a primeira largada as 16h50, saindo da Avenida Capitão Ene Garcez, na Praça das Águas (sentido bairro-centro), com chegada na Avenida Capitão Ene Garcez, na Praça Velia Coutinho (sentido centro-bairro).

O pernambucano Wellington Bezerra, veio a Boa Vista exclusivamente para a 9 de Julho. Esta é a segunda vez que Wellington participa da corrida, a primeira em 2015, onde se classificou em segundo lugar. Esse ano resolveu voltar a Boa Vista e garantiu a primeira colocação. “Aqui é um local difícil de correr por conta do clima, muito quente e úmido, mas graças a Deus deu tudo certo”, destacou.

No início do ano Wellington correu a Maratona de São Paulo e foi o quarto colocado. “Espero voltar e vencer mais vezes. Boa Vista é um local com logística complicada, mas é uma cidade muito acolhedora e está de parabéns por realizar uma prova de nível nacional, que não deixa a desejar a nenhuma outra pelo país”, ressaltou.

A administradora roraimense Nigéria Castro divide os seus dias entre treinos e corridas desde 2000. Sempre entre as primeiras colocações na 9 de Julho, este ano terminou a corrida em 4º lugar na categoria Geral Local 10 km, após se recuperar de um acidente de trânsito. “Treino todos os dias das 5h30 às 7h da manhã e estar nas primeiras posições é o resultado desta disciplina”, disse.

Premiado na categoria Veterano Masculino, o amazonense Epitácio Correia, 65 anos, participou pela segunda vez da Corrida 9 de Julho e não pretende parar por aqui. Atleta desde o ano de 1981 acumula medalhas por onde passa. “É uma honra participar desta competição e certamente voltarei para correr no ano que vem”, afirmou.

Após as premiações e entregas de medalha, a noite encerrou com o espetáculo de dança ‘Ventos que Vem do Norte’, da JM Jazz Cia de Dança, com direção artística de Joandson Marques.

Resultado oficial da XVII Corrida Internacional 9 de Julho:

CATEGORIA: 10 KM GERAL – MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | 00:30:49

2º | JUAREZ ROSA SILVA | 00:31:27

3º | JOSÉ MARIA ARRUDA DE ALMEIDA | 00:31:32

4º | PIAMO YNFANTE | 00:31:46

5º | FRANCISCO IVAN DA SILVA FILHO | 00:32:04

CATEGORIA: 10 KM GERAL – FEMININO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | FRANCIANE DOS SANTOS MOURA | 00:35:34

2º | JÉSSICA LADEIRA SOARES | 00:36:41

3º | LARISSE DO NASCIMENTO DE SOUZA | 00:38:50

4º | BÉLGICA SOFIA DUQUE AVELLO | 00:40:14

5º | WILLY SANDRA NASCIMENTO E SILVA | 00:41:40

CATEGORIA: 10 KM LOCAL – MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | PAULO CESAR SILVA OLIVEIRA | 00:32:56

2º | FRANQUINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | 00:34:02

3º | RONILDO DA SILVA OLIVEIRA | 00:35:02

4º | LUIS FERNANDO DA SILVA FERREIRA | 00:36:00

5º | RICARDO ANJOS | 00:36:11

CATEGORIA: 10 KM LOCAL – FEMININO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | GRACILEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS | 00:45:13

2º | NAURIENE LOURENÇO DE CARVALHO | 00:45:29

3º | WELYDA SYNARA MACHADO DA COSTA | 00:46:55

4º | LIGERIA CASTRO FARIAS | 00:47:01

5º | BRASILENE AMBRÓSIO | 00:47:21

CATEGORIA: 5 KM SERVIDOR– MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | ALDELONIO ALVES DA SILVA | 00:19:48

2º | IZAIAS ASSIS DO NASCIMENTO | 00:20:57

3º | RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA | 00:21:42

CATEGORIA: 5 KM SERVIDOR – FEMININO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | SUZANA SOUSA DOS REIS | 00:27:33

2º | JANCIMAR SENA FERREIRA | 00:27:47

3º | LUIZA SIMAO BATISTA | 00:28:22

CATEGORIA: 5 KM GERAL – MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | RUAN CARLOS DA SILVA PINHEIRO | 00:19:01

2º | HENRIQUE EMANOEL SILVA DE SOUZA | 00:19:01

3º | KAIO DOS SANTOS CARVALHO | 00:19:08

CATEGORIA: 5 KM GERAL – FEMININO

CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO

1º | VANIA DE SOUZA SANTOS MONTEIRO | 00:22:48

2º | PRISCILA RAMOS GOMES | 00:23:56

3º | LICIA FREIRE DE OLIVEIRA | 00:24:05

Jéssica Costa

Vencedores – Fotos: Jackson Souza