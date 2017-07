Corrida 9 de Julho: mais de três mil kits da corrida já foram entregues

A contagem regressiva para a XVII edição da Corrida Internacional 9 de Julho começou. Faltam apenas dois dias para a maior corrida de rua de Boa Vista e, até esta sexta-feira, 7, mais de três mil kits já foram entregues pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec).

A corrida é parte da programação do aniversário de 127 anos do município e reúne, este ano, mais de 6 mil inscritos. A entrega dos kits iniciou na última terça-feira, 4, no Pátio Roraima Shopping e segue até sábado, 8. Equipes da Fetec estão localizadas ao lado do Cine Araújo e atendem a população das 10h às 21h.

Para não perder o prazo é importante não deixar para a última hora. Segundo Reny Adonay, coordenador de esporte da Fetec, a entrega está tranqüila e restam cerca de 2.500 kits a serem entregues. “Disponibilizamos horários alternativos para que todos consigam retirar seus kits a tempo e com segurança”, destacou.

Retirada dos kits

Para realizar a retirada do kit é preciso que o corredor esteja atento a documentação necessária. Para a retirada de kit por terceiros e por equipe, é necessária a apresentação do Termo de Autorização (disponível no site) e xerox do documento de identificação do atleta inscrito, além da apresentação do documento oficial com foto da pessoa que está retirando o kit.

A retirada de kit por equipe ocorrerá mediante apresentação do Termo de Autorização de Retirada (disponível no site) e xerox do documento de identificação do representante da equipe. Após a apresentação do Termo de Autorização por Equipe, a coordenação da Corrida 9 de Julho terá um prazo de 24h para efetuar a entrega dos kits. Não serão entregues kits no local da prova e nem após o evento.

Documentos necessários:

Comprovante de Inscrição e Pagamento

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

Comprovante de matrícula (servidor municipal)

Termo de responsabilidade

Autorização de Participação de Menor (corridinha)

Horários de entrega:

Dia 7 de julho (sexta-feira): 10h às 21h (Corridinha e Corrida Principal)

Dia 8 de julho (sábado): 10h às 21h (Corrida Principal)

Jéssica Costa