Corrida 9 de Julho: cuidados que devem ser tomados na véspera e pós corrida

Faltando apenas quatro dias para a XVII Corrida Internacional 9 de Julho já é possível ver diversos corredores realizando os últimos treinamentos nas ruas e avenidas da capital. Até aqui, quem fez sua preparação e atingiu o seu 100%, agora precisa focar no cuidado com a saúde, descansar e executar, no máximo, um treino forte até o domingo.

De acordo com Hérika Santos, professora da Academia Aberta, aqueles que ainda não conseguiram correr o total da quilometragem marcada na data de inscrição, não devem mais fazer esforços para conseguir. “Neste momento, o ideal é que o corredor mantenha uma boa velocidade com qualidade, boa postura e pisada no percurso que conquistou até aqui”, destacou.

Segundo a professora, alguns cuidados devem ser tomados no dia que antecede a corrida e o principal deles é evitar todos os tipos de bebidas alcoólicas. “É provável que as bebidas alcoólicas desidratem o corredor e prejudiquem seu condicionamento físico. As comidas muito calóricas também devem ser evitadas, pois a digestão lenta prejudica na velocidade da corrida”, ressaltou.

Outro fator importante para garantir um bom resultado é estar com o sono em dia. “Algumas pessoas se sentem completamente dispostas com apenas 5 horas de sono, enquanto outras precisam de 10h. É importante que o corredor durma o suficiente para se sentir bem, evitando fadiga e possíveis lesões na hora da corrida”, destacou Hérika.

Após a corrida, a recomendação é a hidratação imediata. Haverá água nos postos de chegada e na alimentação pós corrida, estão liberados os carboidratos. “Ao finalizar o percurso é importante o corredor caminhar lentamente e realizar algum tipo de alongamento, em ritmo mais lento, inspirando e expirando lentamente. Ao chegar em casa pode massagear a musculatura inferior e manter firma a hidratação”, ressaltou a professora.

Kit

A Prefeitura de Boa Vista preparou um kit com alguns itens para os corredores. Neste kit está incluso a camiseta, chip e também um boné. Aqueles que têm dificuldade em manter os olhos abertos com a luz forte dos raios de sol devem usá-lo. A camisa deve ser utilizada com o chip e o número de identificação (número de peito) em um local visível.

Será através deste número que o corredor será identificado de longe. “E nem pensar em usar um tênis novo no dia da corrida. É importante que ela seja feita com um calçado extremamente confortável”, finalizou.

Jéssica Costa