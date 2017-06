Corrida 9 de Julho: cuidados básicos previnem lesões na tíbia e evitam canelite

As vésperas da maior corrida de rua de Boa Vista, a XVII Corrida Internacional 9 de Julho, toda dica de um profissional é válida para garantir um bom desempenho e melhores resultados. A professora da Academia Aberta, Hérika Santos, destaca um ponto que deve ser observado e cuidado pelos corredores: a canelite, a famosa e incomoda dor na canela.

É comprovado cientificamente que correr se torna um vício, devido à liberação de hormônios no corpo que proporcionam uma grande sensação de prazer. Ao longo do tempo e adquirindo melhor condicionamento físico, os corredores têm uma tendência a aumentar rapidamente o volume dos treinos.

Com este novo hábito da corrida, muitos iniciantes começam a sentir pouco a pouco uma dor na parte anterior da tíbia (canela), que impossibilita muito ação de correr e em casos mais graves até mesmo caminhar. Este incômodo é a canelite, uma inflamação na tíbia que costuma afetar pessoas que estão no início da prática esportiva da corrida.

De acordo com Hérika, não existe um tratamento definitivo para canelite e nem uma explicação determinante de como ela surge. Os principais fatores contribuintes para que ela se agrave são: aumento repentino no volume dos treinos; tênis inadequado ou com sola pouco flexível; treinos executados em solo de concreto ou muito rígidos constantemente; e descanso menor do que o necessário entre os treinos.

Segundo a professora, para que haja uma diminuição efetiva da dor, a principal dica é descansar. “Se você pretende participar da corrida 9 de Julho e está sofrendo com a canelite, diminua consideravelmente a carga de treinos. Se você treina seis vezes por semana, reduza para três. Procure um médico e um fisioterapeuta para iniciar o uso de anti-inflamatórios e passar por algumas sessões de fisioterapia. Alongamentos também são primordiais na recuperação”, ressaltou.

No caso das mulheres, evitar saltos altos também aumenta o descanso nas panturrilhas e diminui a pressão na tíbia. “É importante se cuidar. A corrida está próxima e não vale à pena perder o grande espetáculo por estar lesionado. O descanso também faz parte do treinamento”, destacou Hérika.

Jéssica Costa