Corregedoria Geral de Justiça realiza correição na Comarca de Pacaraima

A Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) realiza, no período de 17 a 21 de julho, a correição geral ordinária na Comarca de Pacaraima, localizada a 189 km de Boa Vista, fronteira com a Venezuela. Participam da atividade, o juiz auxiliar da CGJ, Dr. Rodrigo Furlan, o diretor de gestão de 1º Grau Adilson Neves, a assessora jurídica Geysa Brasil, o chefe do setor extrajudicial, Vivaldo Araújo, a estatística Isabela Pagani, a chefe da Ouvidoria Joelma Andrade e a assessora de segurança e transporte Iara Rodrigues.

A Comarca, localizada no Fórum Advogado Humberto Teles Machado de Sousa, na Av. Guiana s/n, é administrada pelo juiz titular Jaime Plá Pujades de Ávila e possui atualmente cinco servidores, sendo que, desse total, dois são estagiários. De acordo com o Relatório elaborado pelo juiz auxiliar e sua equipe, a unidade possui espaço físico e mobiliário adequados, além de computadores novos e suficientes.

“Verificamos que a Comarca possui acervo de 2.245 processos. Desse total, 47% são físicos e a grande maioria foi encaminhada para Boa Vista com intuito de fazer a digitalização. Também nos chamou atenção o fato de que mais de um terço dos presos provisórios são estrangeiros e a maior incidência no município é de tráfico de drogas”, explicou Adilson Neves.

O Relatório aponta ainda que a unidade atinge a Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “É preciso atenção especial para o cumprimento das Metas 2, 4 e 6. Identificamos que para alcançar essas Metas, será necessário julgar cerca de 52 processos” orientou o diretor.

Segundo o Relatório, as principais recomendações da CGJ dizem respeito ao gerenciamento do acervo da Comarca com vistas à priorização dos processos necessários, correções dos andamentos no SISCOM, adequação dos processos ativos e redistribuição para as aras Virtuais.

Calendário

De acordo com a Portaria CGJ nº 17/2017, que instituiu o calendário de correição geral ordinária, o próximo município visitado será Mucajaí, no período de 31 de julho a 4 de agosto.

Patrícia Pinheiro