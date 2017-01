Corpo de Bombeiros receberá equipamentos para atuação em salvamento aquático

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima (CBM-RR) será contemplado com a aquisição de material permanente para moto aquática e mergulho.

O recurso foi destinado, por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Hiran Gonçalves (PP-RR), na ordem de R$ 300 mil, cuja liberação está programada ainda para este semestre.

“Já está tudo formalizado, pois o convênio entre o Governo de Roraima e o Ministério da Justiça já foi assinado. Agora, é aguardar a liberação da verba para a compra desses equipamentos”, informou Hiran Gonçalves.

O parlamentar destacou ainda, o trabalho que os bombeiros realizam no Estado, no tocante a salvamentos. “Esse material facilitará ainda mais as atividades realizadas pelos bombeiros nas operações de resgate realizadas nos rios de nosso Estado. Por reconhecer o importante trabalho que esses profissionais realizam diariamente salvando vidas, é que me comprometi em conseguir esses recursos, pois sei que serão muito bem utilizados”, enfatizou o deputado.

Equipamentos

Dentro do recurso constam as seguintes aquisições: 01 barco para remoção de cadáver; 02 motores de popa 15 hp; 03 carretas rodoviárias para transporte de motos aquáticas; 03 bases de superfície para comunicação aquática; 04 comunicadores sem fio para máscara subaquática; 04 mascaras para mergulho com comunicação aquática.

Jânio Tavares