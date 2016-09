Corpo de Bombeiros recebe novos equipamentos de proteção individual

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) realizou na manhã desta segunda-feira, dia 19, a entrega de 160 conjuntos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), adquiridos com recursos do Governo do Estado da ordem de R$ 795 mil.

Os conjuntos são formados por 160 roupas de aproximação, incluindo a calça e o blusão, que são reforçados com três barreiras de proteção: térmica, química e impermeável. Também foram comprados 160 pares de botas de combate a incêndio, 160 pares de luva, 160 capacetes de combate a incêndio e mais 160 balaclavas (equipamento usado para proteger a cabeça e o rosto do bombeiro).

De acordo com o diretor do DGOF (Departamento de Gestão Orçamentária e Financeira) do CBMRR, Tenente Coronel Everson Cerdeira, esses materiais são todos de primeira linha em se tratando de equipamento de proteção individual para bombeiros.

“Nos últimos dois anos conseguimos adquirir diversos equipamentos para a nossa Corporação e em todas as compras sempre priorizamos o que há de melhor no mercado. Geralmente, as compras de equipamentos para bombeiros envolvem valores muito expressivos, mas, nossa equipe técnica está sempre atenta a todos os detalhes dos processos licitatórios”, declarou.

Logo após a formatura que oficializou a entrega dos equipamentos, o comandante geral do CBMRR, Coronel Edivaldo Cláudio Amaral, comentou o investimento. “Mais uma vez estamos recebendo uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual e todo esse material reflete diretamente no trabalho dos bombeiros para a prestação de um serviço de altíssima qualidade para a população”, disse.

Também durante a solenidade, o coronel Amaral, antecipou a informação da chegada de mais cinco veículos tipo picape orçados em R$ 517.500,00.

Materiais e equipamentos

Entre 2015 e 2016, o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima recebeu quase R$ 5 milhões em investimentos do Governo do Estado. Foram adquiridos desde viaturas pesadas para reforçar o atendimento nos postos de bombeiros a materiais para cuidar da saúde dos militares no Centro de Saúde.

Raustman Gondim