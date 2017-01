Corpo de Bombeiros realiza curso de manuseio de produtos perigosos

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), por meio da 1ª Companhia do BPABM (Batalhão de Proteção Ambiental), localizada em Caracaraí, está realizando uma qualificação relacionada a Produtos Perigosos, com as guarnições de serviço diário da Capital. As instruções seguem até sábado, 14.

O instrutor é o tenente Leonardo Santos, comandante da 1ª Companhia do BPABM. Ele participou do curso de PP (Produtos Perigosos) no Rio de Janeiro no ano passado e agora repassa o conhecimento aos demais militares.

“O objetivo é proporcionar conhecimento para os nossos militares do serviço diário. Desta forma, os bombeiros estarão mais preparados para identificar o PP, realizando o isolamento do local e a contenção do material de forma a minimizar os danos”, informou.

Segundo o tenente coronel Léon Denis, comandante do BPABM, a prática de repassar conhecimento é uma das políticas de qualificação dos Bombeiros. “Sempre que enviamos um militar para se capacitar em outra corporação, cobramos que o conhecimento adquirido seja repassado aos outros bombeiros”, disse.

Produto perigoso

É qualquer material sólido, líquido ou gasoso que seja tóxico, radioativo, corrosivo, quimicamente reativo ou instável durante a estocagem prolongada em quantidade que represente uma ameaça à vida (humana, animal ou vegetal), à propriedade e ao meio ambiente.

As ocorrências mais comuns registradas no Estado geralmente envolvem produtos como GLP (Gás Liquefeito de Petróleo – o gás de cozinha), e amônia – usada nas fábricas de gelo e combustíveis.

Qualificação e cursos

O Corpo de Bombeiros trabalha constantemente na qualificação e especialização DOS militares. Somente no ano passado foram realizados cursos de Mergulho Autônomo (CMAut) de Segurança Pública, Condutor e Operador de Veículos de Emergência (COVE), Curso de Guarda-Vidas, além dos treinamentos diários com as guarnições.

Macksuel Lopes