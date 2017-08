Corpo de Bombeiros Militar dá início a curso de formação de sargentos

Com objetivo de manter a qualificação profissional dos militares do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), teve início nesta terça-feira, 1º Curso de Formação de Sargentos 2017. A proposta é manter uma capacitação continuada e habilitar 33 militares à nova graduação.

O curso terá duração de seis meses com carga horária mínima de 1.450 horas–aula, onde os militares passarão por diversos treinamentos, incluindo aulas teóricas e práticas, treinamento físico e psicológico, além de uma grade curricular diversificada envolvendo disciplinas específicas e complementares inerentes a profissão bombeiro militar. Neste primeiro momento, a turma é formada pelos primeiros colocados no processo seletivo para sargentos que ocorreu no final do primeiro semestre deste ano.

O diretor da APICS (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago), coronel Edivaldo Cláudio Amaral, destacou que o curso de formação é primordial para manter o desenvolvimento das corporações. “O sargento é o responsável pelas missões tanto administrativas como operacionais e tem o papel essencial de fazer a ligação entre o escalão superior e a tropa”, declarou.

Proposta

Conforme o projeto político pedagógico, o curso será distribuído em quatro módulos e possui uma equipe administrativa, pedagógica e técnica preparada, além de um corpo docente composto por civis e militares contratados mediante processo seletivo realizado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa em parceria com a APICS.

O curso tem uma proposta curricular que qualifica o profissional com competências e habilidades nas áreas administrativo-operacionais, tornando-os aptos para exercer as funções que lhes são atribuídas no Corpo de Bombeiro Militar, na perspectiva de estar inserido em uma corporação comprometida com a Segurança Pública e Defesa Social de qualidade.

“Nesse contexto, o CBMRR assume um importante compromisso de valorização de recursos humanos para atuar numa instituição sólida e com profissionais qualificados para atender as solicitações da sociedade roraimense”, destacou o comandante geral, coronel Doriedson Ribeiro.

Nesse contexto, o exercício dessas atividades aumentará o nível de responsabilidade dentro da corporação, daí a importância do concluinte ampliar os conhecimentos referentes à compreensão do seu papel, como sujeito social e político no espaço que ocupam e possam, consequentemente, refletir e decidir sobre as ações que realizam como agente do Estado, compromissado com a segurança e defesa social dos cidadãos.

Heldeliano Arrais