Corpo de Bombeiros inicia primeiro curso de bombeiro profissional civil

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) deu início na manhã desta segunda-feira, 10, ao primeiro Curso de Formação de Bombeiros Profissionais Civis. A capacitação ocorre no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), na Avenida Ataíde Teive, bairro Pricumã.

O curso terá duração de 237 horas/aula, teóricas, práticas e visitas técnicas com previsão de conclusão no dia 5 de agosto. Os alunos terão noções de combate a incêndio urbano, atendimento pré-hospitalar, produtos perigosos e legislação pertinente aos bombeiros civis.

Nesta primeira turma serão formados 41 profissionais. Novas turmas devem ser lançadas a partir de agosto. Conforme explicou o instrutor do curso, coronel Cleudiomar Ferreira, o curso visa atender uma demanda urgente do próprio mercado de trabalho roraimense.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Doriedson Ribeiro, explicou que o curso de bombeiro profissional civil recebeu atenção especial da Corporação em razão da responsabilidade que a profissão exige.

“É pelo dever que nós temos de resguardar a nossa população que estamos dando início a este curso, como forma de poder realmente preparar os bombeiros civis para atuarem como força auxiliar do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima”, declarou.

O aluno bombeiro, civil Luiz Costa, agradeceu a oportunidade de iniciar no curso de nivelamento e reforçou a oportunidade como um recomeço para os bombeiros profissionais civis do Estado.

“É uma oportunidade que sonhávamos e esperávamos. Demoramos um pouco a achar o rumo e hoje essa parceria para nós está sendo de suma importância, porque agora podemos ter a certeza que as portas poderão se abrir e é isso o que precisamos. Fizemos uma formação que não nos trouxe êxito e nenhu m benefício. Então procuramos o CBMRR e contamos a nossa necessidade. Graças a Deus as portas se abriram e hoje estamos felizes sabendo que mais para frente teremos um ótimo resultado”, declarou.

Raustman Gondim