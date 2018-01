Corpo de Bombeiros implanta Ouvidoria por meio do aplicativo de mensagens

A partir desta sexta-feira, 19, o CBMRR (Corpo de Bombeiro Militar de Roraima) vai disponibilizar mais um canal de atendimento para a sociedade roraimense.

Com a implantação da Ouvidoria do CBMRR a Corporação ganha mais uma ferramenta de diálogo com o cidadão. O serviço vai funcionar 24hs diariamente e com atendimento exclusivo por meio do aplicativo WhatsApp.

O número de atendimento da Ouvidoria do CBMRR é (095) 98402-4888 e tem por objetivo aproximar o cidadão da instituição, além de atender as manifestações de sugestões, elogios e reclamações.

Segundo o comandante geral do CBMRR, coronel Doriedson Ribeiro, o novo canal de atendimento visa mediar o acesso da sociedade junto a Corporação. “Com esse recurso vamos nos aproximar ainda mais da sociedade e permitir por meio do acolhimento das manifestações do cidadão, uma melhor resposta aos questionamentos ou sugestões que eles possam apresentar sobre os serviços prestados pelo CBMRR”.

A utilização do aplicativo WhatsApp como recurso da Ouvidoria do CBMRR vai proporcionar um atendimento mais célere ao cidadão, além de ser um diferencial do canal das chamadas de Emergência 193, que é o número telefônico específico para o atendimento das solicitações de socorro e situações de urgência e emergência diariamente.

Heldeliano Arrais