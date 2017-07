Corpo de Bombeiros entrega de doações para venezuelanos em Pacaraima

Mais de cinco toneladas de alimentos foram doadas para três entidades que prestam apoio aos venezuelanos em situação de vulnerabilidade social em Pacaraima, extremo Norte do Estado. Os 5.300 quilos de comida foram entregues nesta quarta-feira, 26, pelo Governo do Estado, por meio da 3ª Companhia do Batalhão de Proteção Ambiental Bombeiro Militar, do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima).

Os alimentos entregues são provenientes das doações feitas pelo MDSA (Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário) e foram destinados à Igreja Adventista de Pacaraima, à Igreja Católica de Pacaraima e para a Associação Cultural Canarinhos da Amazônia.

Essa é a segunda remessa de alimentos destinada aos venezuelanos que estão no município. A primeira foi no dia 24 de junho. “Seguindo o planejamento, estamos entregando uma nova remessa de alimentos um mês após a primeira”, disse o tenente Emerson Lima, chefe da Divisão de Operações Emergenciais da Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil).

Toda a alimentação recebida do MDSA está sendo destinada aos venezuelanos. “Recebemos 83 toneladas e já entregamos mais de 35 para o Centro de Referência ao Imigrante e para associações parceiras em Boa Vista e em Pacaraima sempre conforme a necessidade de cada entidade parceira”, informou o comandante geral do CBMRR e coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Doriedson Ribeiro.

Macksuel Lopes