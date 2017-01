Corpo de Bombeiros encontra homem que havia desaparecido em Rorainópolis

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram nesta terça-feira, 10, Luiz Carlos Schmitz, de 51 anos, que havia desaparecido no último sábado, 7, na vicinal 12 do município de Rorainópolis.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMRR) destacou três militares para realizar as buscas, que iniciaram na manhã de segunda feira (9), dia em que a corporação foi acionada pela família. No final da manhã de ontem ele foi encontrado, a aproximadamente, cinco quilômetros do último local em que foi visto.

Segundo o aspirante Laercio Morais, Comandante em exercício da 2ª Companhia do Batalhão de Proteção Ambiental do CBMRR, a preocupação foi grande devido à demora da família em acionar o resgate. “Quando ficamos sabendo o dia do desaparecimento, montamos rapidamente uma equipe para iniciar as buscas. Felizmente, nós o localizamos em menos de 48 horas”, explicou.

“Os familiares informaram que o senhor havia saído de casa para ir ao sitio do irmão dele, propriedade vizinha à sua. Durante o trajeto por uma área de mata, ele acabou se perdendo”, disse o sargento Uelton Melo, comandante da equipe que realizou as buscas.

Quando o encontraram, os militares constataram que ele apresentava algumas escoriações e estava faminto. “Ele estava bem para quem se perdeu por 3 dias e não foi preciso levá-lo ao hospital. Tinha apenas alguns ferimentos no corpo e sentia bastante fome”, informou o sargento.

O homem foi levado para a sua casa e a família ficou responsável por conduzi-lo ao hospital do município.

