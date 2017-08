Corpo de Bombeiros discute ações de prevenção contra incêndios em estabelecimentos comerciais de Boa Vista

O comandante geral do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), coronel Doriedson Ribeiro, participou de uma reunião na manhã desta terça-feira, 8 com o presidente da Acir (Associação Comercial e Industrial de Roraima), Jair Corrêa da Costa, para discutir ações preventivas contra incêndios e emergências nos estabelecimentos comerciais de Boa Vista.

O encontro foi uma iniciativa do comando da corporação para traçar um cronograma de atividades em conjunto com a Acir, com ações essenciais voltadas para a prevenção e primeiro atendimento numa eventual ocorrência de incêndio.

Durante o encontro também foi proposto uma parceria com a possibilidade de contratação de bombeiros civis que estão em fase de conclusão do curso de formação realizado pelo CBMRR.

Também foi apontada a possibilidade do mapeamento da cidade por zonas comerciais, voltado para a necessidade de ações preventivas e atuação imediata, com a adoção do sistema de proteção contra incêndios e emergências nos estabelecimentos comerciais que não possuem essa medida preventiva. A proposta do zoneamento ocorreria inicialmente em Boa Vista e posteriormente, nos demais municípios.

“Com o mapeamento por zona comercial, acreditamos na possibilidade de se firmar também uma parceria com a Acir para a contratação de Bombeiros Profissionais Civis, que atuariam como agentes de primeira resposta na ocorrência de sinistros nas áreas comerciais de Boa Vista”, salientou Doriedson Ribeiro.

Além dessas ações, o primeiro passo visa promover parcerias com os representantes do comercio local para conscientizá-los da necessidade da atuação imediata.

“O comerciante é o primeiro agente a notar o foco de incêndio. Quando a atuação ocorre nesse primeiro momento, a possibilidade de propagação e danos é reduzido ao mínimo” destacou Ribeiro.

A corporação, por meio da Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos (DPST) tem orientado a população sobre a importância da adoção de medidas preventivas, conforme regulamenta o Código Estadual de Proteção Contra Incêndio e Emergência de Roraima, instituído por meio da Lei 082 de 23 de novembro de 2004.

Heldeliano Arrais