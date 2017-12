Corpo de Bombeiros comemora 16 anos de emancipação com promoção de militares

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) realizou uma formatura de oficiais e praças no Quartel do Comando Geral para celebrar o 16º aniversário de emancipação da Corporação da estrutura da PMRR (Polícia Militar de Roraima), ocorrida em dezembro de 2001.

Ao todo, 20 militares foram promovidos, sendo dois a oficiais superiores, oito segundos-tenentes, nove subtenentes e um primeiro-sargento.

A governadora Suely Campos esteve presente na formatura e lembrou dos avanços conquistados pelo Corpo de Bombeiros nos últimos três anos. “Nosso governo tem feito um trabalho relevante, equipando a corporação para que os militares exerçam suas funções com eficiência”, ressaltou.

O comandante geral do CBMRR, coronel Doriedison Ribeiro, também deu destaque aos avanços conquistados pela corporação e agradeceu o apoio dado por Suely Campos. “Hoje contamos com uma boa estrutura capaz de atender a demanda do nosso Estado. Tudo isso foi possível graças ao empenho do Governo, responsável pelos investimentos”, enfatizou.

Gewrly Batista está no Corpo de Bombeiros desde 2001 e também subiu de patente. Foi promovido de Tenente-Coronel à Coronel. “Estou muito feliz em ter conquistado esse sonho aqui dentro da corporação. Mas para eu chegar até aqui, me dediquei bastante”, explicou.

Investimentos

Ainda durante a formatura, a governadora Suely Campos, também falou da preocupação do seu governo em investir na formação de militares. “Capacitar os militares foi um dos meios encontrados, pela minha gestão, para que a Corporação pudesse contar com profissionais mais qualificados dentro de suas funções” argumentou.

Doriedison também falou sobre a formação dos militares, o que segundo ele tem feito uma grande diferença para o trabalho exercido pelo Corpo de Bombeiros. “Quero agradecer a governadora Suely Campos por permitir que a Corporação realizasse novos cursos aos militares”, contou.

Ela lembrou que em 2017, o governo realizou a maior promoção da história do Corpo de Bombeiros. Mas para isso, teve que fazer uma adequação da legislação existente e criar novas leis. “Assinei o decreto que reduziu o tempo necessário para a promoção e sancionei a lei que alterou o Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo do Corpo de Bombeiros, criando novas funções no organograma da corporação”, apontou.

Equipamentos

Durante a solenidade de formatura dos militaresforam entregues à corporação vários equipamentos, como segurança, material para salvamento em altura, para salvamento veicular e botas para combate a incêndios urbanos. Um investimento de R$ 600 mil com recursos próprios do Governo do Estado.

“Já investimos R$ 8,5 milhões na compra de viaturas de combate a incêndio, viaturas de resgate e equipamentos diversos para que cada bombeiro militar possa desempenhar seu trabalho com segurança e agilidade”, acrescentou.

Em 2018 o Governo irá buscar financiamento em diversas instituições para continuar equipando o Corpo de Bombeiros. “Pela primeira vez, vamos utilizar os recursos do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, que tive a honra de sancionar no ano passado, para adquirir bens de primeira necessidade, com os R$ 583 mil reais que esse fundo já arrecadou até agora”, lembrou.

Parcerias

Durante a formatura, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica entre a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) e o CBMRR para a gestão compartilhada da Piscina Olímpica do Totozão, além da formatura ser registrada por um feito inédito: pela primeira vez na história do CBMRR, a Guarda-Bandeira foi composta totalmente por militares do sexo feminino.