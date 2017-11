Coronel Mota abre para exames de raio-x no feriado de segunda-feira

Apesar do feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro – segunda-feira – a CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) vai abrir as portas para realizar os exames de raio-x agendados para a data. Já consultas e outros exames marcados para a data serão reagendados. Os pacientes serão avisados por telefone.

A expectativa é atender nesta segunda-feira, todos os 100 pacientes com raio-x marcados, pois muitos necessitam deste exame para o risco cirúrgico, realizado na terça-feira, 21.

A diretora do CECM, Ellen Aragão, explicou que as outras consultas e demais procedimentos estão sendo reagendados desde a quinta-feira, 16. O NAP (Núcleo de Atendimento ao Paciente) entra em contato pelo telefone com os pacientes para comunicar a nova data de atendimento.

“Quem tinha consulta marcada para esta segunda-feira pode ficar tranquilo que nós vamos entrar em contato para informar a nova data da consulta. O paciente que ainda não tiver recebido a ligação, também pode procurar o NAP, que está à disposição para remarcar a consultar e esclarecer as dúvidas”. O contato pode ser feito pelo telefone 2121-7454 ou diretamente no Coronel Mota.

Retorno

Já as pessoas que precisarem agendar consulta de retorno também não serão prejudicadas, pois no próximo dia de agendamento será disponibilizado o dobro de vagas para cada especialidade, para compensar o não funcionamento de segunda-feira.

Serviços essenciais

Durante o feriado da Consciência Negra, 20 de novembro, as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência como o Pronto Atendimento Airton Rocha, Pronto Socorro Francisco Elesbão, HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) funcionarão normalmente.

As unidades de saúde do Interior do Estado que possuem o serviço de urgência e emergência também funcionarão ininterruptamente para esta finalidade. A Central Estadual de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também manterá suas atividades normais, durante 24 horas, por todo o feriado.

HGR

As equipes do Pronto Atendimento Airton Rocha e do Pronto Socorro Francisco Elesbão serão reforçadas para atender as ocorrências nas portas de entrada de urgência e emergência, frente à demanda que tende a aumentar no feriado.

Pronto Atendimento Cosme e Silva

Localizada no bairro Pintolândia, a unidade vai reforçar a equipe médica e de enfermagem para atender com maior agilidade os casos de urgência.

O Hospital Regional Sul, em Rorainópolis, também está se preparando para atender as demandas no feriado.

Já as unidades que fazem atendimento ambulatorial, como o CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), O Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima), Laper (Laboratório de Anatomocitopatologia de Roraima), Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física), bem como os setores administrativos, não funcionarão na segunda-feira (20) e retomam as suas atividades na terça-feira (21).