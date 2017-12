Coronel Chagas diz estar otimista com instalação de free shop em Roraima

Na próxima quinta-feira, 7, deputados que compõem o Parlamento Amazônico, o Parlasul e a UNALE (União Nacional dos Legisladores e Legislativos do Brasil), estarão reunidos em Brasília (DF), a partir das 14h, para participarem do ‘Seminário Nacional sobre Instalação de Free Shops em Cidades Gêmeas de Fronteira’.

Esse foi um dos assuntos abordados pelo deputado Coronel Chagas (PRTB), presidente do Parlamento Amazônico e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, durante uso da tribuna nessa terça-feira (5), no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas. Segundo o parlamentar, a previsão é que participem as diretorias das entidades legislativas, bem como prefeitos das 32 cidades gêmeas fronteiriças do país.

“São prefeitos da região Sul do nosso país, do Centro-Oeste e do Norte do nosso país. Das 32 cidades gêmeas, 10 estão localizadas na região Norte, duas aqui em Roraima, Bonfim e Pacaraima”, destacou Coronel Chagas. A expectativa, de acordo com o deputado, é a apresentação, por parte da Receita Federal, do software para controle de cota e funcionamento dos free shop no Brasil.

Coronel Chagas vê como importante a participação dos parlamentares à frente dessa discussão, pois no país há uma lei de 2012 que regulamenta a instalação dos free shops nas cidades gêmeas, mas não é executada por causa da ausência do sistema de informática da Receita. “Esse software passou a ser desenvolvido no início desse semestre e a Receita Federal ficou de apresentar para testes agora no início do mês de dezembro e nós tivemos a iniciativa, juntamente com o Parlasul e a UNALE, de organizar esse seminário”, esclareceu.

Conforme o deputado, com a efetivação dos free shops, a economia do país terá uma guinada. Como exemplo, disse que em Roraima os servidores públicos e funcionários de empresas privadas costumam deixar parte dos salários nas cidades de Lethem (Guiana) e Santa Elena de Uairén (Venezuela) no final do mês. “A partir do momento que tivermos as lojas francas funcionando em Bonfim e Pacaraima, nós vamos gerar renda e gerando economia para que nosso estado seja mais fortalecido”, defendeu.

De Roraima, além de Coronel Chagas, fazem parte da diretoria do Parlamento Amazônico os deputados: Lenir Rodrigues (PPS) – secretária geral; Jorge Everton (PMDB) – secretário de Minas e Energia; Gabriel Picanço (PRB) – tesoureiro; e Aurelina Medeiros (PODE) – conselho fiscal.

Outro ponto abordado pelo parlamentar durante o uso da tribuna, foi em relação a uma matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista em que mostra Boa Vista entre as 14 cidades mais seguras do Brasil. O resultado foi divulgado na revista Exame e republicado em vários veículos de comunicação. O ranking Connected Smart Cities foi elaborado pela consultoria Urban Systems. Conforme a publicação, Boa Vista subiu 24 posições em relação a 2016. “Isso é uma notícia muito boa e tenho certeza que é fruto do trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança pública do nosso Estado. Aproveito essa oportunidade para parabenizar a todos os agentes de segurança do nosso Estado, a Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, enfim, todos aqueles órgãos pela sua contribuição e pelos profissionais que põem a sua vida em risco para melhorar a sensação de segurança pública em nosso estado, principalmente na nossa capital”, destacou Coronel Chagas.

Yasmin Guedes