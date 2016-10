Coronel Chagas defende contratação de agentes temporários para o sistema prisional

Durante o uso da tribuna nesta quarta-feira, 26, na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), o deputado Coronel Chagas (PRTB) apontou soluções provisórias para enfrentamento ao caos instalado no sistema prisional no Estado, como a contratação, por meio de seletivo, de agentes penitenciários para ajudarem no controle da situação.

Falta de recurso humano, de material e equipamento, estruturação deficiente e inexistência de programas de ressocialização são alguns dos fatores que contribuem para insegurança e a constante onda de violência crescente em Roraima, conforme apontado por Chagas.

E para amenizar, o deputado sugeriu que o Governo, mesmo em vivência de crise, contratasse pessoal e capacitasse para inserir agentes penitenciários nas unidades prisionais. Segundo ele, dos 300 agentes aprovados no último concurso para o cargo, pouco mais da metade estão em atuação e se dividindo entre as seis unidades prisionais em Boa Vista e São Luiz do Anauá, cidade ao sul do estado. “Se fosse 150 apenas para a penitenciária eu diria que estava de bom tamanho, mas não”, completou.

Além de estarem nos locais de trabalho, os agentes realizam mais atribuições como saídas externas para escolta de presos em diversas atividades como audiências no judiciário e consultas médicas. Chagas aproveitou para lembrar que um agente penitenciário possui 20 atribuições exclusivas ao cargo e que muitas não estão em cumprimento devido a ausência de pessoas e/ou equipamentos.

“Precisamos trabalhar em cima disso, porque se ficarmos esperando a construção de mais presídios esse problema vai perdurar por muitos e muitos anos. Mas a urgência é questão de efetivo para execução de competência exclusiva do agente penitenciário que não está conseguindo”, frisou o parlamentar. Ele salientou que muitos servidores estão em serviço administrativo e que esses casos precisam ser revistos. “Controlando o sistema prisional, passaremos mais tranquilidade para população”, disse.

Messias de Jesus (PRB) usou aparte para lembrar os parlamentares de que o prédio onde funciona a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), na zona rural de Boa Vista, foi erguido para ser uma academia da Polícia Militar, mas, com o decorrer do tempo, vários presos foram encaminhados para lá e o local se tornou a maior unidade do sistema prisional em Roraima. “Não tem suporte para ser o maior presídio e precisamos de homens e equipamentos, mas se não for construído um novo presídio não vai resultar em nada. A medida mais necessária que precisamos fazer é um seletivo para dar suporte lá”, complementou o parlamentar.

O deputado Jorge Everton (PMDB) defendeu a solução da contratação de seletivados para o cargo de agente temporário, mesmo que seja favorável a realização de concurso público, “mas os tramites demoram e até que ocorra, existe a lei de contratação temporária que já foi utilizada por mim lá no Detran e pode ser utilizada aqui sim, emergencialmente”, ressalvou.

Outro aparte foi da deputada Lenir Rodrigues (PPS), que exerce a função de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Prisional (CPI), e falou sobre as situações encontradas aos longos desses meses nos locais visitados pela equipe. “No primeiro momento estamos fazendo uma analise processual em licitações públicas, inclusive da alimentação, prestação de contas da Sejuc e também fizemos visitas in loco”, explicou.

Educação

Chagas aproveitou para falar sobre o Colégio Militar Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges e o alcance da nota sete no exame do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). “Isso vem comprovar a seriedade do trabalho, a excelência do projeto pedagógico do colégio militar”, disse. Parabenizou o Governo do Estado em levar a diante o projeto e implantar em escolas da periferia. “Tenho a convicção de que essas instituições terão o mesmo êxito como o Colégio Militar”, ressaltou.

A deputada Aurelina Medeiros (PSDB) afirmou que acompanha a realidade da escola estadual Rittler de Lucena, no bairro Nova Cidade. Antes do Ensino Militar, a escola tinha muitas problemáticas e as vezes a Polícia Militar era acionada para proteger gestores. “Lá tinha um armário que era cheia de armas caseiras feitas pelos alunos”.

Com a implantação da modalidade militar, a realidade mudou. “Hoje é um orgulho para aquelas pessoas. A escola militar traz um sentimento novo e o aluno se sente um policial militar por participarem da escola militar”, findou.

Yasmin Guedes