Coral Madrigal realiza apresentação para o calendário de comemorações dos 28 anos da UFRR

O Madrigal da Universidade Federal de Roraima realizará no dia 28 de setembro de 2017 (quinta-feira) uma apresentação como parte do cronograma de celebrações dos 28 anos da UFRR, completados no dia 8 de setembro.

O Evento acontecerá no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), a partir das 20h, com entrada gratuita.

As comemorações só acontecerão no final de outubro, mas a Coordenação de Cultura e Eventos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE) já está preparando a comunidade para as demais atividades.

Além da apresentação do Madrigal, abrilhantarão a noite também o Coral Infanto Juvenil do Programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE/RR) e o Coral Ágape do Instituto Batista de Roraima (IBR).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3621-3118 ou pelo email cultura@ufrr.br.

Madrigal

Formado em 2014, o coral Madrigal é composto por acadêmicos de vários cursos da UFRR. O objetivo do projeto é fomentar a cultura do canto coral e trazer formação musical, assim como incentivar pesquisas na área de organização e execução do canto. Os estilos musicais apreciados são: música erudita internacional e nacional, MPB com arranjos próprios para coral, pop internacional e canções regionais. O grupo já fez algumas apresentações fora do estado representando a UFRR.

Raphael Michels