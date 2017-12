Coral do Abrindo Caminhos faz participação especial em evento de 28 anos da UFRR

O Coral do Abrindo Caminhos, programa permanente da Assembleia Legislativa de Roraima, fará apresentação especial em evento alusivo ao aniversário de 28 anos da UFRR (Universidade Federal de Roraima). Com o tema ‘Encontro dos Saberes’, a celebração acontece nesta quinta-feira, a partir das 20, no Centro Amazônico de Fronteira (CAF), com entrada franca.

Cerca de 100 vozes compõe o Coral formado por crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, sob a maestria de Kastorijane Oliveira, regentes auxiliares Tamie Timóteo e Silvandro Barros e do pianista Israel Mafra. O grupo abrirá a apresentação com quatro músicas e encerrará em apresentação conjunta com o Madrigal, da UFRR, e com o coral do Instituto Batista de Roraima (IBRR).

As músicas selecionadas para apresentação foram: Medley anos 60, de Celly Campelo; O Cravo e a Rosa e Mulher Rendeira, ambas do folclore popular; e Isto aqui o que é?, de Ari Barroso. A canção final será ‘O Voso Galo Comadre’, Canción Galega. “Essa será a terceira vez em que o Coral do Abrindo Caminhos é convidado para abrilhantar um evento apenas esse ano”, disse Kastorijane ao complementar que o grupo é ‘o cartão de visitas’ da Assembleia Legislativa. “Ficamos maravilhados com o reconhecimento deste trabalho tão bonito feito pelo Poder Legislativo que atinge centenas de crianças e jovens da capital e do interior”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD).

Yasmin Guedes