Coral do Abrindo Caminhos cumpre agenda de apresentações

A apresentação do coral do Abrindo Caminhos, durante a abertura do Natal em Família da Assembleia Legislativa de Roraima, na última sexta-feira, 1º, serviu de vitrine para que instituições convidassem o grupo para outras exibições. Mesmo o programa entrando de recesso, as atividades de balé, teatro e coral continuam com os ensaios, por conta de agenda que terá que cumprir, inclusive em outros municípios do Estado.

As apresentações do Coral começam nesta quinta-feira, 7, durante a edição da OAB Cultural, um evento que marca o encerramento das atividades, deste ano, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima. Será a partir das 19h, no restaurante Bistrô 8, na avenida Ville Roy, bairro Caçari. No dia 14, também às 19h, participará da Cantata de Natal do Roraima Garden Shopping; e no dia 15 a apresentação acontecerá durante a Cantata de Natal do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, na sede da entidade.

“Esses convites feitos por essas instituições a Assembleia Legislativa, para o coral do Abrindo Caminhos se apresentar, é uma demonstração da dedicação, do comprometimento e responsabilidade com o trabalho sério que é desenvolvido com essas crianças e adolescentes. Todos nós, coordenação, professores, alunos e os pais, estamos felizes com esse reconhecimento”, disse a coordenadora do Abrindo Caminhos, Viviane Lima.

Mesmo as modalidades do programa Abrindo Caminhos entrando de recesso nesse período, alunos do coral, do teatro e balé irão continuar com os ensaios, por conta das apresentações que terão que fazer no Natal em Família da Assembleia Legislativa, que acontecerá no dia 20 no campo do Grêmio, em Rorainópolis; e no dia 24 no campo do Rei Pelé, em Boa Vista.

O presidente da Assembleia Legislativa e idealizador do programa Abrindo Caminhos, deputado Jalser Renier (SD), se disse surpreso com o evento de abertura do Natal. “Estou muito feliz, feliz por perceber que o trabalho que foi proposto está sendo cumprido e por saber que, por meio desse programa, houve mudanças diversas no seio familiar, com histórias relatadas pelos próprios pais dos alunos que participam do Abrindo Caminhos”, comentou.

Jalser Renier avaliou o primeiro ano do programa como positivo. “Crianças e adolescentes que até então estavam em vulnerabilidade social mudaram de vida. Com o programa, esses jovens melhoraram em casa, na escola, passaram a ter responsabilidade. E afirmo isso porque temos recebido retorno dos pais desses alunos. Então é muito gratificante para mim e todos nós da Assembleia, porque sabemos que estamos mudando a vida desses meninos e meninas, que estamos resgatando a alegria de viver, a dignidade”, disse.

Abertura

Sobre a abertura do Natal em Família da Assembleia Legislativa, no dia 1º, Viviane comentou que foi um espetáculo, mas dias antes do evento estava muito apreensiva. “Por mais que acompanhemos no dia a dia os ensaios, a dedicação de professores e alunos, a gente ainda fica em dúvida de que será que vai dar certo ou que vai sair conforme está sendo planejado. Mas foi um momento mágico, maravilhoso, emocionante e gratificante”, ressaltou.

Edilson Rodrigues