Coração Caipira representa Roraima no Festival Nacional de Quadrilhas

A grande campeã do Boa Vista Junina 2017, a quadrilha junina Coração Caipira, embarca nos próximos dias para representar o estado de Roraima no Festival Nacional de Quadrilhas, realizado entre os dias 21 e 24 de julho, em Palmas/TO. Esta é a terceira vez que Boa Vista é representada no concurso nacional.

Segundo a Prefeita Teresa Surita, esta edição consagrou mais uma vez o Boa Vista Junina como uma festa familiar e aconchegante. “Estamos extremamente felizes com o resultado e com todo o feedback positivo que recebemos. Agradecemos principalmente o apoio das quadrilhas juninas que, com todo o seu esforço, tornaram nossa festa ainda mais bonita”, destacou.

Apenas duas semanas após a realização do Boa Vista Junina 2017, toda a festa já está paga, incluindo grupos e artistas que se apresentaram. A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) foi a responsável pelo apoio de passagens aéreas para o grupo junino representar a capital no concurso nacional.

Segundo Daniel Lima, presidente da Fetec, este apoio é possível devido o planejamento, comprometimento e valorização da prefeitura em relação à cultura. “Todo ano o Boa Vista Junina se supera e isso se dá graças às pessoas que acreditam e que prestigiam todo este trabalho destinado as intervenções artísticas”, afirmou.

Segundo um dos diretores da Coração Caipira, Francisco Araújo Chaves, conhecido como Sheul, esta iniciativa representa o reconhecimento que a prefeitura dá aos quadrilheiros do município. “A oportunidade de representar Roraima em competições nacionais é um sonho de todos os quadrilheiros. Estamos nos organizando e ensaiando para realizar a apresentação com a mesma qualidade do Boa vista Junina em Palmas”, ressaltou.

Coração Caipira

O grupo folclórico Coração Caipira, fundado há 13 anos, apresentou este ano o tema “Mulher, o que seria de mim sem você?” no tablado do Boa Vista Junina 2017, acabou conquistando o público presente e se consagrou a grande campeã desta edição. O grupo, formado por 100 pessoas, entre dançarinos e comissão técnica, embarca na próxima semana para iniciar a preparação para o concurso.

Jéssica Costa