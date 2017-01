Coordenador do Sistema Penitenciário da Região Norte, do CNJ, visita Roraima

Na tarde da última quinta-feira, 12, a Corregedora-Geral de Justiça, Desa. Tânia Vasconcelos, recebeu, na Sala de Reunião do Tribunal de Justiça de Roraima, representantes dos Poderes Judiciário e Executivo para uma reunião com o Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Coordenador do Sistema Penitenciário da Região Norte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A visita do coordenador já estava programada, por solicitação da Ministra Cármem Lúcia, Presidente do CNJ, mesmo antes da última rebelião na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, ocorrida em 6 de janeiro.

A reunião estendeu-se até a noite e contou, ainda, com a participação da Des. Elaine Bianchi, presidente eleita para a Gestão 2017-2019 do TJRR, a Juíza Bruna Zagallo, o Juiz Marcelo Oliveira, o Juiz Breno Coutinho, o Juiz Renato Albuquerque, além do Secretário de Segurança Pública, Uziel de Castro Júnior.

O Juiz Coordenador Sérgio William ponderou sobre as ações já realizadas para a solução da crise do sistema prisional roraimense e recebeu do Secretário Uziel um Plano de Ação de curto e médio prazos, bem como a previsão de ações de contingência.

A Desa. Tânia Vasconcelos pediu ao Secretário para que o Judiciário fique a par da execução do referido Plano de Ação, colocando-se inteiramente à disposição para a realização de um trabalho integrado, considerando que a Execução Penal é uma atividade mista e envolve os Poderes Judiciário e Executivo.

“A situação carcerária em Roraima chegou ao limite, precisamos da ajuda de todos as instituições envolvidas: Justiça, Poder Executivo, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público; para um trabalho conjunto efetivo e de resultados de curto, médio e longo prazos”, afirmou a Corregedora.