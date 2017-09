Coopercrescer: integrantes recebem treinamento em planejamento estratégico

Nesta terça-feira, 5, jovens do Projeto Crescer participaram do encerramento do curso de Planejamento Estratégico no núcleo Calungá. O curso marca o retorno das atividades da cooperativa que tem a missão de colocar no mercado toda produção das oficinas do Projeto Crescer.

Hoje o Projeto crescer mantêm 11 oficinas, onde os jovens trabalham com serralheria, produção de móveis e artesanatos, materiais para sinalização de trânsito, produto de panificação e composto orgânico que são utilizados na produção de mudas.

O encerramento do curso contou com uma palestra proferida por Francisco Guilherme, consultor em cooperativismo que fez um panorama de tudo que envolve uma cooperativa, quais são os desafios, missão, valores e objetivos. Todo o treinamento tem o objetivo de preparar o grupo gestor que tem a responsabilidade de comercializar toda produção das oficinas do Projeto Crescer.

O curso foi ministrado pela Organização das Cooperativas em Roraima (OCB/RR). Ao todo, 20 membros do corpo técnico da Coopercrescer participaram do treinamento. Informações como; estruturação, missão da cooperativa, o papel de cada cooperado.

Para Osvaldo Gomes, gerente geral do Projeto Crescer, o curso orienta os dirigentes da cooperativa na questão de gestão financeira. “Dar orientações técnicas sobre tudo que acontece na parte de logística da cooperativa, parte financeira, planejamento e como ela vai se desenvolver. Então estamos empoderando os integrantes destas informações para que as tomadas de decisões futuras sejam feitas simplesmente por eles”, frisou.

Edson Rodrigues