Convênio vai fortalecer políticas de segurança alimentar e nutricional

O ano de 2017 começa com boas notícias voltadas à segurança alimentar e nutricional em Roraima. Com a publicação no Diário Oficial da União de 30 de dezembro, foi efetivado o Convênio 17/2016, firmado entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que visa fortalecer o Sisan (Sistema Nacional de Segurança Alimentar), com a destinação de recursos para o Consea (Conselho Estadual de Segurança Alimentar) e Caisan (Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional). Será repassado pela União o valor de R$ 895.870,00, além de R$ 7.683,32 como contrapartida do Estado.

Com o Convênio, o Consea e a Caisan estaduais serão responsáveis pelo apoio na implantação desses órgãos em cada município, além da elaboração do Plano Estadual Segurança Alimentar e Nutricional de Roraima, que envolverá os órgãos governamentais e sociedade civil, com um calendário de ações previstas até 2019, ano da vigência do convênio.

Para a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social e presidente da Caisan, Emília Campos, o Convênio garantirá mais agilidade às ações que são fundamentais para melhorar a forma como a população se alimenta. “É um desafio mundial garantir a qualidade nutricional e segurança alimentar, já que, além da escolha por alimentos saudáveis, é preciso a conscientização na ponta da cadeia alimentar, no campo, para que possamos produzir alimentos mais saudáveis que chegarão à mesa das pessoas”, ressaltou.

O Governo do Estado irá oferecer o suporte necessário para que os municípios possam avançar na implantação desses órgãos, algo inédito na política pública voltada à segurança alimentar em Roraima.

As ações deverão ser iniciadas a partir do mês de março, quando está prevista a liberação do recurso, mas, durante o mês de janeiro, será elaborado o planejamento para os próximos anos. Dentre as ações, serão promovidos encontros em todos os munícipios do Estado, com previsão de capacitar em torno de 450 pessoas, entre representantes da sociedade civil e gestores municipais, para orientar sobre a implantação do Consea a Caisan municipais.

“Esses encontros irão subsidiar a elaboração do Plano Estadual, que irá nortear as políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional em todo Estado”, explicou a secretária-executiva do Caisan, Rita Maria Lima de Melo, que completa: “Nossa principal batalha é orientar sobre o uso consciente do agrotóxico, que usado indiscriminadamente, causa muitos prejuízos, tanto à saúde do trabalhador como da população que consome esses alimentos. Agora conseguiremos consolidar o trabalho em todo o Estado, já que a principal maneira de mudar essa realidade é levar a informação”, pontuou.

As próximas etapas das ações subsidiadas pelo convênio contemplam ainda a gestão e controle social de políticas para garantia do direito humano e à alimentação adequada em todo o Estado, com a realização de cursos e oficinas nos municípios, com temas que envolvem desde a agricultura orgânica, boas práticas na produção hortifrutigranjeira e agricultura familiar.

Simone Cesário