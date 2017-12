Convênio vai disponibilizar INSS Digital aos profissionais da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima assinou, nesta quarta-feira, 20, um convênio com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) visando a implementação da nova ferramenta digital da instituição que dará celeridade ao andamento dos processos de solicitação de benefícios previdenciários.

Com o INSS Digital, os profissionais da advocacia vão poder protocolar e acompanhar os processos de seus clientes pela internet sem a necessidade de se deslocar até as agências do Instituto. Para o presidente da OAB, Rodolpho Morais, a nova ferramenta atende uma demanda antiga da advocacia e surge como um facilitador de acesso a benefícios para o cidadão que procura o INSS.

“Agradecemos o empenho para concretizarmos essa parceria a fim de facilitar o trabalho de todos, dos usuários, dos advogados e dos próprios colaboradores da casa. Nós cidadãos precisamos ter a facilidade do serviço púbico ainda mais aqueles que procuram o auxilio da previdência, de saúde, ou de aposentadoria. E essa facilitação traz efetivamente o bem-estar de todos”, ressaltou.

Esse é também o sentimento do advogado Aldenor Alves Gomes. Para ele, a ferramenta digital vai “democratizar o acesso administrativo junto ao INSS”. “E com certeza vai dar mais celeridade a um resultado tão esperado pelo cidadão, que é o direito social a que ele tanto busca”, afirma.

O advogado Francisco Lúcio da Silva Mota observa ainda que o novo modo de atuação vai proporcionar maior transparência entre a relação advogado e o cliente. “O que se tem hoje é uma demora excessiva para analisar os processos e também para o atendimento. São filas enormes para pegar uma senha para dar entrada no requerimento e isso não vai mais ser necessário com essa plataforma que será disponibilizada para a advocacia. Ou seja, essa burocracia será mitigada com a implantação desse novo sistema”, concluiu.

A gerente executiva do INSS, Leydewania Silva de Andrade, informou ao final da assinatura do convênio que no início do ano haverá uma capacitação voltada aos profissionais da advocacia sobre o INSS Digital. A OAB está fazendo um levantamento da quantidade de profissionais interessados e quem quiser participar, basta ligar para os números 3198-3350 ou 99971-3634 e informar nome completo, telefone e email.

Leydewania ressaltou ainda que este é o primeiro passo do INSS rumo a digitalização completa de seus processos. A partir dessa ferramenta todos as novas solicitações de benefícios vão ser digitais e mutirões estão sendo organizados para concluir as análises dos processos físicos.

Por outro lado, conforme Gelbson Braga, também do INSS, a agilidade nos processos que serão protocolados pelo INSS Digital ocorre porque as demandas são analisadas em polos espalhados pelo Norte e Centro-Oeste do país. “Por meio dessas parcerias, o processo não fica aqui em Roraima, ele vai para um polo em Brasília, Rondonia ou Campo Grande. Isso facilita bastante e dá uma aliviada nas análises dos processos físicos de quem está no INSS em Roraima”, ressaltou.

Alexsandra Sampaio