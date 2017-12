Convênio possibilita especialização de profissionais em Administração

O Conselho Regional de Administração (CRA/RR) chancelou a parceria com a Universidade da Amazônia (Unama), para conceder descontos e vantagens aos administradores e tecnólogos que queriam se especializar em algumas áreas oferecidas pelo convênio CRA/RR-Unama.

“A assinatura revela o quanto buscamos atender os anseios dos nossos profissionais do CRA/RR. Não há dúvida que a porta para o futuro está naquele profissional que buscar o diferencial, capacitação e a proatividade no que se refere aos estudos. Nosso papel é mostrar esses caminhos rumo ao conhecimento”, ressaltou Charles Barbosa, presidente do CRA/RR.

Segundo o diretor presidente da Unama em Roraima, Luiz Paginote, o convênio possibilita descontos de até 20% ou 30% nas matrículas e mensalidades. “Firmamos hoje um marco para os profissionais em administração em Roraima, pois viemos ao Estado para competir no mercado e possibilitar acesso a todos que queiram se profissionalizar”, destacou Paginote.

Para a graduação são oferecidos cinco cursos: Gestão de Logística, Gestão Comercial, Segurança no Trabalho e Contabilidade. Na pós-graduação a unidade atuará com especialização Direito voltado à tributação, MBA em Gestão Empresarial e MBA Gestão Contábil na área de tributação.

Unama

A universidade chega em Roraima possibilitando parcerias solidas como a do CRA/RR e estuda a possiblidade em trazer mestrado profissional para o mercado local. É uma instituição privada localizada na cidade de Belém/PA. É presencial e também virtual. Integra o Instituto Universidade Virtual Brasileira, IUVB.

Desde novembro de 2014, a UNAMA faz parte do Grupo Ser Educacional – originário do Nordeste – que hoje é o maior grupo de educação do Norte e Nordeste e uma empresa de capital aberto, com projeto e planejamento de expansão em âmbito nacional. Atualmente, o grupo Ser Educacional atende mais de 125 mil estudantes, em 30 unidades, distribuídas em 21 cidades de 11 estados do Norte e Nordeste.

Dennis Martins