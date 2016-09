Convênio beneficiará pacientes que aguardam cirurgias ortopédicas

O Governo do Estado assina nesta quarta-feira, 28, às 14h30, na Sala de Reuniões do Palácio Senador Hélio Campos, um convênio com o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), do Rio de Janeiro. A parceria irá diminuir significativamente o número de TFDs (Tratamento Fora de Domicílio) para procedimentos ortopédicos de alta complexidade e trará mais humanização ao tratamento, pois os pacientes poderão se recuperar perto da família.

O instituto, que é referência em ortopedia, irá realizar procedimentos como a implantação de próteses totais de joelho, quadril e reconstrução do ligamento cruzado posterior (atrás do joelho).

Por meio deste convênio, o instituto traz para Roraima os insumos, equipamentos e toda equipe médica para realização dos procedimentos cirúrgicos. O Estado oferece a sala de cirurgia e dá o devido suporte, seja na equipe médica, estrutura ou insumos.

“Com a parceria, pretende-se se não zerar, reduzir consideravelmente a demanda reprimida, diminuindo o número de TFDs, o que gera uma economia para os cofres públicos e um benefício para o paciente, que vai se recuperar perto da família”, explicou o secretário de saúde, César Penna, ao lembrar que a última vez que a equipe médica do Into veio ao Estado foi em 2012 e desde outubro a atual gestão tem feito as negociações para retomada desse convênio.

Atualmente Roraima tem uma fila de espera de 304 pacientes, todos cadastrados na CNRAC (Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade). Essa fila se prolonga desde 2013, e 42 pacientes foram atendidos neste período. Isso porque existe uma grande demanda, proveniente de todo o país, sendo que praticamente uma instituição – o Into – realiza estes procedimentos, que são muito caros.

Após a assinatura com o Into, serão definidos os detalhes como a data do início das atividades. Após isso, será feita uma triagem com todos pacientes que estão na fila de espera; serão priorizados os pacientes urgentes ou que esperam há mais tempo.