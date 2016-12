Continuam abertas as inscrições para o concurso Garota Jogos de Verão

A beleza feminina em destaque nos Jogos de Verão. As interessadas em disputar o título de Garota Jogos de Verão 2017 podem se inscrever no concurso até o dia 6 de janeiro. O evento é idealizado pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec)

O concurso de beleza ocorre no dia 4 de fevereiro de 2017, às 17h, na Praia Grande, durante as finais dos Jogos de Verão. Poderão participar apenas candidatas acima de 18 anos. As inscrições podem ser feitas pelo endereço (boavista.rr.gov.br/jogos-de-verao-2017) . Para concluir a inscrição, é obrigatório aceitar os termos de responsabilidade e todo o regulamento do concurso de beleza.

Premiação:

1º colocada – R$ 600

2º colocada – R$ 450

3ª colocada – R$ 300

Ellen Ferreira