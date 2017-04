Contabilistas de RR levam informação gratuita sobre IRPF 2017

Na hora de preencher a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) pode surgir muitas dúvidas e pensando nisso, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Roraima (Sescon/RR) realiza de 6 a 8 de abril, das 16h às 20h, no Pátio Roraima Shopping, a 7ª edição do ‘Declare Certo’.

O evento busca orientar a população, de forma gratuita, para evitar erros e contratempos durante o preenchimento da declaração. O trabalho é feito por profissionais contábeis capacitados e dispostos a sanar dúvidas e ajudar os contribuintes.

“O contribuinte ou algum profissional que estiver com alguma dúvida quanto ao preenchimento do IRPF pode procurar o stand do ‘Declare Certo’ no Pátio Roraima Shopping”, informou o presidente do Sescon-RR, José Sores Belido.

Ele destacou que é de suma importância a população ter conhecimento sobre o que pode e o que não pode na hora de preencher a declaração. “As informações precisam ser preenchidas com exatidão para que o documento não caia na malha fina, pois a fiscalização da Receita Federal está cada vez mais minuciosa”, disse.

Imposto de Renda

Estão obrigadas a apresentar a declaração do IRPF 2017 as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ R$ 28.559,70 em 2016 (ano-base para a declaração do IR deste ano).

Também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. “O prazo estipulado para declarar segue até dia 28 de abril. Quem não cumprir, fica sujeito a pagar multa”, alertou José Belido.

Neidiana Oliveira