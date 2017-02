Consumidores podem acessar 2ª via de contas no novo site da CERR

Os consumidores que ainda tem contas em atraso com a Cerr (Companhia Energética de Roraima) referentes até dezembro de 2016 podem acessar seus débitos no novo site da empresa: www.cerr.net.br.

A mudança ocorreu devido a problemas técnicos no antigo endereço e para manter o serviço online, a empresa migrou, temporariamente, para este novo endereço. Para facilitar a consulta, a CERR disponibilizou um link de Acesso Rápido, no canto superior esquerdo da tela, descrito: “via para pagamento”, onde o consumidor poderá visualizar e imprimir todas as faturas em aberto.

Para isso, basta informar o CPF ou código único da unidade consumidora. O pagamento pode ser efetuado em caixas eletrônicos e agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ou casas lotéricas.

O cliente que preferir renegociar dívidas em atraso pode também procurar a Divisão de Faturamento e Arrecadação que funciona na sede da empresa, na Av. Presidente Castelo Branco, 1163, Calungá, das 7h30 às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4009 1537.