Consumidores devem ficar atentos à política de troca de presentes

Num período em que comprar roupa nova e diversos produtos para uso próprio ou para presentear é uma prática comum da maioria da população, a atenção do consumidor deve ser com relação à política de troca adotada pelas empresas. Segundo o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho, o fornecedor não tem obrigação de efetuar a troca, caso o produto não tenha vício (não funciona) e nem defeito (quando o problema apresentado oferece risco à saúde).

Após o Natal, quando muitas pessoas receberam presentes, a dúvida é sobre a possibilidade de troca nas lojas. Coutinho explicou que é possível procurar a empresa o quanto antes para verificar essa questão, porém, o pré-requisito é que, no caso de roupas, a etiqueta não tenha sido retirada.

“Nesse período de crise financeira e de festas de fim de ano, muitas lojas, para atrair mais clientes, estão informando no ato da compra o prazo para troca dos produtos, algumas até dando o vale troca. Cada empresa tem seu período para a troca, algumas sete dias, outras três. Isso é com cada empresa. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece esse prazo”, acrescentou Coutinho.

Sem saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre a troca de produtos, a psicóloga Lucicleide Alves Lira comprou de presentes roupas para os filhos, mas o tamanho não foi o ideal e nesta segunda-feira, ela foi à loja para trocar. “Fiz a troca normalmente. Não fui informada sobre prazo ou vale troca e nem sabia que eles não têm obrigação de trocar só porque a roupa não deu, mas não tive problemas”, disse.

A gerente Simone Levani disse que a loja em que trabalha efetuou 15 trocas somente nesta segunda-feira, 26, sendo a maioria de pessoas que ganhou presente no amigo oculto. Porém, segundo explicou ela, durante as compras antes do Natal, os vendedores já tinham sido orientados a informar aos clientes que o estabelecimento faria a troca num prazo de sete dias e que não seriam realizadas trocas nem devolução de produtos em promoção.

Precavido, o músico Wellington da Silva disse que antes de comprar roupa ou sapatos para presentear sempre se certifica da numeração para não errar. “Quando é para o amigo oculto, sempre tem uma lista informando os tamanhos. Isso facilita”, disse.

Réveillon

Para quem ainda vai fazer compras para a festa do réveillon, o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho, alerta que o ideal é procurar saber do lojista sobre o vale troca e o prazo para a troca do produto. Segundo ele, a troca só está respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor se apresentar vício (no caso de uma roupa, por exemplo, vem sem um botão) ou defeito (um televisor que explode ou um celular que esquenta e queima a mão do consumidor, ou seja, oferece risco à saúde).

No caso de vício, o fornecedor tem 30 dias para efetuar a troca, porém se a situação for de defeito no produto, o fabricante deverá ser contatado pelo consumidor. Sobre as compras feitas pela internet, caso o consumidor se arrependa, tem um prazo de sete dias para solicitar o cancelamento ou a troca. Nesse caso, a regra é diferente porque é relacionada à compra fora do estabelecimento.

Shirleide Vasconcelos